Debat.- Bonig considera que mereixia "una altra contestació" de Puig: "Crec que té un problema amb les dones"

Així s'ha pronunciat Bonig en ser preguntada sobre quina opinió li mereix l'actitud que va tindre Puig amb ella i la que va mantindre amb el portaveu de Cs, Toni Cantó. "Sí em va sorprendre la seua resposta, he brindat moltíssims suports a Puig i crec que em mereixia una altra contestació", ha afirmat.

"Vaig ser educada, el debat polític és una mica salsa, jo li vaig oferir ajuda, li vaig estendre la mà", ha subratllat, però Puig "va eixir nerviós, sense propostes i sense idees", a més de "una mica prepotent".

Bonig ha indicat que li va recordar a una cançó de The Killers titulada 'The Man', que diu "xiqueta, jo sóc l'home, no tens res a ensenyar-me perquè no jo no tinc res a aprendre". "Eixes prepotències quan un parla tant de feminisme potser és que ha d'amagar alguna cosa", ha afegit.

En qualsevol cas, ha afirmat que en el PP són "durs" perquè estan "acostumats a rebre" i ella seguirà formulant-li propostes, davant de la intenció de Puig d'"arraconar" al PP.