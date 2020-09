Debat.- Més places en residències, educació fins als 18 anys i jornada de quatre dies, entre les propostes del Botànic

Són algunes de les presentades pels tres grups del govern valencià en Les Corts, a debatre aquest dimecres per a la seua votació divendres, amb l'objectiu comú de "lluitar contra la pandèmia amb totes les mesures a l'abast de la Generalitat", com ha avançat el síndic socialista, Manolo Mata, abans de la junta de portaveus.

A nivell nacional, el Botànic torna a reclamar al Govern central un nou model de finançament autonòmic i la creació "immediata" d'un mecanisme transitori, a més del reconeixement del deute històric amb la suspensió dels interessos del FLA, una inversió concorde "com a mínim" a la població i el compliment del 50% del finançament de dependència.

La sanitat centra la majoria de les propostes, amb idees com "canvis immediats" en atenció primària, actualitzar plantilles, un sistema d'informació al pacient, més coordinació entre ambulatoris i atenció especialitzada, una nova cartera de servicis en funció de les necessitats de cada departament o reorganitzar el treball amb més digitalització.

També advoca per impulsar els equips de rastrejadors ampliant la seua comesa, per desenvolupar la telemedicina i per "continuar blindant i defenent la sanitat pública, treballant per la recuperació dels servicis privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació i no supose un perjuí econòmic".

Altres mesures són enfortir l'espai de la Conselleria per a millorar la gestió en aquest temps i "blindar" el sistema científic, tecnològic i innovador valenciana amb la creació d'una institució d'excel·lència en la investigació per a oferir places permanents.

En servicis socials, el Botànic demana un pla d'infraestructures d'acord al mapa de necessitats detectat per la Generalitat, amb l'objectiu de solucionar el "dèficit històric i estructural" de places i de poder engegar centres públics "micro-residencials".

També aposta per l'aplicació afectiva de la llei de renda valenciana d'inclusió per a mantindre-la com a prestació pròpia i fer-la compatible amb el nou ingrés mínim vital (IMV), així com pel desenvolupament d'una estratègia de migracions i d'una nova llei d'igualtat per a "feminitzar la societat valenciana", a més de mesures concretes contra el tràfic sexual.

En matèria d'educació, defendre a nivell autonòmic l'escolaritat obligatòria fins als 18 anys "garantint que cap alumne abandone la seua formació per a treballar sense obtindre cap titulació", augmentar l'oferta d'FP, un pla de digitalització efectiva en les aules. I en cultura, adaptar els espais per a garantir la seguretat sanitària i destinar més ajudes.

TELETREBALL I NOVA JORNADA LABORAL

Dins de l'àmbit laboral, PSPV, Compromís i Podem advoquen per un programa d'incentius per a desenvolupar "una nova cultura del temps de treball" que permeta reduir la jornada a quatre dies o 32 hores setmanals sense que supose una baixada dels salaris, així com potenciar el teletreball garantint el seu caràcter voluntari i reversible.

En impostos hi ha idees com un pla de justícia fiscal que "focalitze l'aportació en els segments amb més poder adquisitiu" per a aconseguir més recursos contra la crisi, així com revisar les deduccions autonòmiques de l'IRPF sobre la base de la riquesa i "considerar la creació de nous impostos i deduccions per a afavorir la transició ecològica" sobre la base del que diu la UE.