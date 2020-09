El 68,2% dels adolescents valencians consumeixen pornografia, a la qual accedeixen per primera vegada als 12 anys

Així ho revela l'informe '(Des)informació sexual: pornografia i adolescents', elaborat per Save the Children per a estudiar el consum de continguts sexuals entre la població adolescent i el seu impacte en les seues relacions i el seu desenvolupament, segons ha informat en un comunicat.

L'informe ha comptat amb la participació de 1.753 xics i xiques d'entre 13 i 17 anys de tota Espanya, que han respost una enquesta i participat en diferents tallers. Segons aquest estudi, el 57,4% dels adolescents de la Comunitat Valenciana, en la seua majoria els xics, creu que la pornografia "dona idees per a les seues pròpies experiències sexuals" i al 60,7% li agradaria posar en pràctica el que ha vist.

A més, la mitat dels adolescents que ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica. En relació a aquest últim punt, Save the Children considera "especialment preocupant" que, quan intenten imitar allò que veuen, "no sempre sol·liciten consentiment previ a la seua parella". De fet, el 12,5% dels adolescents, en el seu major part xics, ho ha dut a terme sense el consentiment explícit de la parella i sense que a aquesta li haja paregut bé.

L'estudi també revela que per al 30,8% dels adolescents valencians la pornografia és l'únic recurs per a aprendre sobre sexualitat i quasi la mitat de les persones enquestades troba a faltar tindre més informació sobre qüestions afectiu-sexuals.

"L'educació afectiu-sexual és fonamental per a evitar que la pornografia seguisca sent la professora de sexualitat dels xiquets i xiquetes i per a construir relacions sanes i igualitàries des d'edats primerenques. Per açò, és necessari que el Consell amplie el Programa d'Intervenció en Educació Sexual (PIES) de la Generalitat anticipant l'inici de l'educació afectiu-sexual abans dels 12 anys, per a empoderar a xiquets i xiquetes des d'edats més primerenques per a evitar arribar tard", ha apuntat el director de Save the Children a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

L'informe constata "importants diferències" entre gèneres i orientació sexual. Així, mentre el 87,6% dels xics a la Comunitat Valenciana afirma haver vist pornografia alguna vegada en la seua vida, aquest percentatge descendeix al 31,4% en el cas de les xiques.

PRÀCTIQUES NOCIVES, VIOLÈNCIA I DESIGUALTAT

Save the Children ha preguntat als adolescents si detecten violència, desigualtat i pràctiques de risc en allò que veuen. L'anàlisi llança que un percentatge alt d'adolescents de la Comunitat Valenciana sí és capaç de reconéixer tot açò en la pornografia.

No obstant açò, el 26,2% no diferencia entre la ficció de les escenes i les seues pròpies experiències sexuals i el 13,8% no troba en ella desigualtat. El 30,9% dels adolescents valencians no sap identificar o no veu en la pornografia pràctiques de risc, com l'absència de preservatiu.