Will Smith alucina con el triatleta español Diego Méntrida y comparte su gesto deportivo en sus redes sociales

Su gesto ha dado la vuelta al mundo. El triatleta madrileño Diego Méntrida fue el protagonista del Triatlón de Santander pese a no conseguir una victoria y ni siquiera subir al podio.

El deportista dejó pasar a su rival James Teagle cuando luchaba por el tercer puesto después de que este se confundiera de recorrido.

Un acción que ha llegado a todos los rincones del mundo. También a Hollywood, ya que el mismísimo Will Smith se ha hecho eco del ejemplo de deportividad del español y ha querido reconocérselo publicando una entrada en su Instagram.

El actor no ha podido evitar emocionarse dado el gran gesto y ha escrito en su red social: "¡Wow! Integridad a pantalla completa. Cuando el triatleta español Diego Méntrida se percató que el británico James Teagle se había equivocado de camino justo al llegar a meta, Diego lo esperó para que ocupase el lugar que merecía. Estuvo todo el tiempo por delante. Se lo merecía", ha escrito el intérprete emocionado.

Unas letras que acompaña de un vídeo con las imágenes de la prueba siendo vistas por él. "He llorado, él me ha hecho llorar. Sé que no es gran cosa, pero es un gran acto de integridad", ha comentado el actor en señal de admiración por el deportista madrileño.