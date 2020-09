Robber Rodríguez, de la carrera de economía a ser el ganador del Mercedes-Benz Fashion Talent

A veces el destino puede estar escrito y, aunque escojamos un camino equivocado, acabar en el correcto de una manera u otra. Las casualidades no existen para Robber Rodríguez, un joven que, tras dejar la carrera de economía, apostó por el diseño y se ha convertido en el ganador del premio de Mercedes-Benz Fashion Talent gracias a su colección Despierta despierta.

El joven diseñador ha repasado su trayectoria desde sus inicios hasta el momento en el que le comunicaron que obtenía el primer puesto en la Madrid Fashion Week, desvelando su mayor sueño y sus futuros proyectos.

¿Qué es para ti Despierta despierta?

Para mí, es un proceso natural que creo que todo ser humano debería experimentar, que habla básicamente de conceptos que parecen muy sencillos y que todos conocemos, pero a la hora de la verdad son difíciles llevarlos a cabo.

Como son la aceptación de la variedad masculina y femenina que reside en cada uno de nosotros o la asignación de un niño interior que nuestra parte consciente no nos deja ver, a veces, que está triste o está dañado.

Es una forma de mirar hacia uno mismo, conseguir el amor propio real, que es una cosa que se dice mucho, pero no lo hacemos, aunque sepamos que hay que hacerlo. Bueno, al final todo eso lleva a abrir los ojos y a ver la vida tal y como es, con las cosas buenas y las cosas malas.

¿Cómo y cuándo nació la idea de esta colección?

Nació el 19 de junio a las 2 o 3 de la mañana cuando estaba en la cama tumbado. Estaba dándole vueltas a varias ideas y fue como un rayo que entró en mí y me levantó de la cama para montar el concepto. Lo recuerdo perfectamente, estaba en mi buhardilla donde tengo el estudio y al ser tan nervioso estaba de un lado para otro.

No tenía ninguna silueta en mi cabeza, no soy un diseñador o modisto que haga colecciones programadas, sino que va surgiendo. Lo que es más importante para mí es el concepto, que es lo que realmente le llega a la gente.

Este proyecto ha estado caracterizado por la sostenibilidad, ¿por qué es importante esta en el mundo de la moda?

La sostenibilidad para mí es un resultado no un objetivo. No creo en las casualidades, así que puede ser que ese carácter esté dentro de mí y se haya representado. No es que yo quiera hacer una colección sostenible para el mundo de la moda, sino que con mis recursos y con lo que mis ojos ven de ellos ha salido como resultado.

Esto viene desde que empecé a estudiar moda, hay una parte del vestido salmón, que pedí a mi madre en segundo de carrera en Barcelona, que nunca había encontrado el momento para utilizarlo, porque eran proyectos cortos y no tenía la técnica todavía para hacer un modelaje.

Entonces, ha sido como que siempre estaba en mí, pero nunca encontraba una salida hasta ahora que, al no tener dinero para hacer una colección, miré a mi alrededor y dije ‘quiero hacer un proyecto bello a mis ojos con lo que tengo a mano’. Al final ha gustado y estoy muy contento por ello.

¿Cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar a la moda?

Ha sido algo bastante natural y sin tenerlo planeado. Estudiaba economía y en el último año de carrera, decidí hacer una marca relacionada más con el mundo del skate, gracias al ánimo de la chica con la que estaba en ese momento que supo ver el talento más que yo mismo.

Más tarde, buscando un curso de costura encontré que había una carrera de moda, pero no podía pagarla. Así que me presenté a un concurso de becas con mi idea de marca y mi concepto con los que me dieron la beca para estudiar Diseño de Moda en IED Barcelona. La vida me puso ahí con 30.000 euros de beca como mi mayor logro, hasta ahora que he ganado el Mercedes-Benz Fashion Talent.

Y a partir de este logro, ¿cuál es tu siguiente paso?

Acabo de volver de Barcelona y ahora mismo, estoy ordenando tanto el estudio como mi cabeza, porque tengo varios planes. Lo que está claro que la siguiente colección is coming con la ayuda de Margarita, la persona que me ha ayudado a confeccionar todo esto y quién se ha ofrecido a hacerme la siguiente colección sin cobrarme la mano de obra, es magnífica.

Hoy, me pienso reunir con ella para ver cómo empezamos lo próximo. Además, mi familia ya me está donando de todo, incluso vestidos de novia de cuando se casaron, es todo muy bonito.

¿Tienes algún sueño que te gustaría cumplir?

Para mí, un sueño sería poder ver creaciones de Robber Rodríguez alrededor del mundo, ver un vestido mío en Nueva York, en India, en Tokio... Eso sería muy bello, se me ponen los pelos de punta de solo pensarlo.

¿Por qué decidiste presentarte al concurso?

Procedía de un momento muy crítico personal y profesionalmente en el que estaba sin salida. La vida me trajo de nuevo a casa de mis padres, a mis raíces, a Valdemoro. Al principio lo pasé muy mal puesto que pensé que había avanzado estando mucho tiempo fuera, creando y pensando que iba a despegar, pero tuve que volver.

Sin embargo, lo más curioso fue que todo nació aquí, al volver monté el taller en la buhardilla sin uso de mi casa con todas las cosas que acumulé. Toqué tierra que es lo que me faltaba para poder subir.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que fuiste el ganador?

Me encanta ver los vídeos del momento porque fue pura emoción, sin pensar en nada alrededor, simplemente sentirlo. Por eso gritamos y mi gente vino en estampida a por mí como si celebráramos el mundial. Sentí un montón de sensaciones y sobre todo un agradecimiento enorme que se aprecia cuando fui a recoger el premio, no paro de darle las gracias al universo por esto que me ha dado.