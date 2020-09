Sandra Barneda confiesa que lo pasó mal en 'La isla de las tentaciones' y avisa: "En una hoguera pasó algo brutal"

Sandra Barneda acaba de volver de grabar la segunda edición de La isla de las tentaciones y no sale de su asombro ante lo que acaba de vivir. De eso habló la presentadora en Viva la vida.

Junto al resto de colaboradores, Barneda aseguró que esta experiencia ha sido fuerte. "No hay nada pactado, todo es real, yo alucino, no hay nada trucado", dijo.

Además, asegura que lo ha pasado mal porque no podía interactuar con los participantes.

"He aprendido que en el amor no hay corazas"

"En menos de 24 horas vamos a estar temblando, ya veréis", añade la presentadora. Las hogueras son un momento… ellos y ellas están esperando ver algo de sus parejas, tú sabes qué es lo que van a ver y te suplican con las miradas. Televisivamente es brutal, pero yo estoy allí, sentada, sin poderme levantar, me pedían que no gesticulara, que fuera neutra", relató la pareja de Nagore Robles.

Además, avanzó que "en una hoguera pasó algo brutal y superfuerte" .

En cuanto a la experiencia personal, su balance es que, en el amor, todos somos muy frágiles: "Las caras no las controlas, no se pueden disimular. He aprendido que en el amor no hay corazas".