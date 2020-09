Los farmacéuticos de La Rioja reclaman la integración de la farmacia con la Atención Primaria

Un acto -íntimo, debido a la pandemia- al que acudió la consejera de Salud, Sara Alba, acompañada de la directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia, Pilar Sáenz. En 2016, Domínguez Rincón asumió la Presidencia, cargo que ahora renueva.

El presidente de Colegio aprovechó el acto para poner en valor a todos los farmacéuticos de La Rioja "por el ingente trabajo realizado", desde las oficinas de farmacia, los hospitales, la salud pública y epidemiológica, la docencia o la administración. También Sara Alba agradeció a los profesionales de la farmacia riojana su labor durante esta pandemia.

"Habéis estado en primera línea desde el primer momento, atendíais a los pacientes cuando no podían ir a los centros de salud; la sociedad debe reconocer el impecable trabajo profesional que han hecho todos y cada uno de los farmacéuticos y farmacéuticas de este país y de esta comunidad. Cuando la cosa se puso muy fea, allá por marzo, las farmacias abrían y atendían", dijo Alba.

La consejera advirtió que esto no ha terminado y pidió a los farmacéuticos "que sigan al pie del cañón con la misma calidad humana y profesional que se ha tenido hasta ahora". La directora general de Farmacia también destacó que "el farmacéutico ha favorecido el cuidado de las personas especialmente vulnerables" y agradeció el trabajo de las farmacias y de la distribución farmacéutica.

COLABORACIÓN.

Domínguez Rincón pidió a la consejera de Salud que cuente con esta profesión de forma decidida. "Los farmacéuticos estamos capacitados para desarrollar cualquier tarea relacionada con el medicamento, así como con la salud, más aún en esta situación que nos toca vivir", dijo.

El presidente de los Farmacéuticos de La Rioja demandó "protocolos de coordinación efectiva entre atención primaria y oficinas de farmacia, con el fin de ayudar, tanto al sistema sanitario como a los pacientes en esta situación tan compleja y de sobrecarga".

Propuso impulsar un proyecto que permita la implicación transversal de los diferentes ámbitos asistenciales de ejercicio de la profesión (atención primaria, farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria), con el objetivo de conseguir una mayor integración dentro de la atención comunitaria, "potenciando la implantación de servicios profesionales".

"Somos profesionales sanitarios y nuestra actuación no puede quedar aislada. Tenemos que colaborar con el resto de profesionales y estructuras sanitarias, tenemos que formar parte activa de las estrategias y planes de salud que se ponen en marcha tanto por parte del Ministerio como, sobre todo, por parte de las Comunidades Autónomas en atención al paciente crónico, salud pública, salud cardiovascular, diabetes y consejos nutricionales, entre otros muchos. No entendemos ninguna acción enfocada a mejorar y asegurar la adherencia y cumplimiento farmacoterapéutico en la que la oficina de farmacia y el farmacéutico comunitario no esté presente en lugar destacado", afirmó Domínguez Rincón.

La consejera de Salud asumió el reto. "Para nosotros -afirmó- es realmente importante que reflexionemos sobre cómo hacer esta integración para lograr efectividad. La COVID-19 ha venido para remover muchas situaciones, ha reventado las costuras de muchos sistemas... Pero la farmacia puede sacar pecho: el farmacéutico hace un trabajo a veces silenciado, tranquilo, diario; siempre está ahí. La COVID-19 nos tiene que hacer repensar muchas cuestiones

PRUEBAS PCR PARA EVITAR EL CIERRE DE FARMACIAS.

Mario Domínguez Rincón trasladó a la consejera la preocupación de los farmacéuticos por que positivos o confinamientos de personas por contacto estrecho puedan afectar a profesionales de la farmacia "y se ponga en serio riesgo la actividad de alguna de ellas".

Por ello, le solicitó trabajar de forma rápida en un protocolo que identifique a los profesionales de la farmacia como personal esencial, sanitario, y que permita la realización de test PCR rápidamente en caso de que algún miembro de la plantilla de las farmacias sea declarado contacto estrecho.

De este modo se garantizará que ningún profesional se reincorpore a su puesto sin un PCR que confirme la negatividad. La consejera de Salud se comprometió a realizar las pruebas pertinentes a los profesionales de la farmacia riojana, a los que señaló como "un colectivo esencial, un colectivo sanitario, y vamos a formular un protocolo para daros tranquilidad y hacer las pruebas allí donde sea necesario para que podáis hacer una vuelta segura a la actividad profesional".

Domínguez agradeció la permanente comunicación y colaboración mantenida entre Colegio y la Consejería, a través de la Dirección de Humanización, Prestaciones y Farmacia, "que permite aunar esfuerzos en cada momento para lograr los mejores resultados posibles".

El presidente del Colegio afirmó que, con independencia de la situación actual, "la forma de entender la profesión ha permitido mantener un empleo cualificado, de calidad, fijo en casi un 100% y femenino en un altísimo porcentaje".

Más de 300 licenciados en Farmacia, junto con los correspondientes técnicos en Farmacia, ejercen en 156 farmacias y 44 botiquines a lo largo y ancho de La Rioja. Domínguez Rincón quiso recordar especialmente el papel de la farmacia rural, que "llega a pueblos a los que muy pocos servicios llegan y está en una situación realmente delicada, pero desempeña con entrega, profesionalidad e ilusión su trabajo y debe estar en nuestra hoja de ruta".

Esta red de farmacias y de profesionales en La Rioja, "con una capilaridad sinigual", está a disposición de la sociedad, que cada día demanda una farmacia más asistencial y de servicios, centrada en el paciente. "Las administraciones sanitarias siempre nos tendrán a su disposición en este objetivo", afirmó Domínguez, quien recordó que la profesión farmacéutica tiene voluntad de diálogo con las administraciones y vocación de servicio público.