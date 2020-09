Anna Kournikova muestra cuánto ha crecido su hija Mary y las redes se derriten: "Es igual que Enrique Iglesias"

Desde que Mary, la tercera hija de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, llegara al mundo hace ocho meses, la pareja apenas había compartido fotografías de esta. Por ello, no es de extrañar que los seguidores del cantante y la extenista en las redes sociales se hayan sorprendido al comprobar cuánto ha crecido la menor, que protagoniza la última fotografía que su madre ha publicado en Instagram.

"Wimbledon, here I come...", ha escrito Kournikova junto a una imagen de Mary que ha derretido al millón y medio de seguidores que la deportista recoge en la red social, quienes no han dudado en escribir numerosos mensajes de cariño.

En la fotografía, la pequeña aparece sonriente mientras desvía su mirada hacia un lado. Vestida de blanco sobre un sofá del mismo color, ha enamorado a los usuarios por sus grandes ojos azules y la felicidad que desprende su rostro.

Por otro lado, algunas personas han destacado el gran parecido de Mary con su padre y su madre. "Literalmente es tu hermana. Tiene tus ojos, tu pelo y tu sonrisa", reza un comentario sobre la menor y la extenista rusa.

Por su parte, otros usuarios opinan que la pequeña se parece más al artista. "Es igual que Enrique Iglesias" es una de las respuestas que más se repiten en la publicación, que cuenta con más de 247.000 'me gusta'.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen también dos hijos mellizos, Nicholas y Lucy, que nacieron en 2017. En aquella ocasión, la pareja llevó el embarazo de Anna con discreción. Desde entonces, el cantante y la deportista suelen presumir de su vida familiar en las redes sociales.