La cuarta edición del festival de teatro del FOC, de Cultura con Orgullo, arranca el viernes en la sala TNT

Con toques de humor ácido, 'Perfecta', obra de Manuela Alonso, nos adentra en la historia de Manuela, una mujer que siempre ha estado presionada por encontrar la perfección, pero que poco a poco ve la necesidad de romper tabúes y de aceptar diferencias, mientras que en el segundo título, la autora, Nani Muñoz, habla de capas, colas del INEM, superpoderes y facturas sin IVA, "que se combinan en esta supercomedia ligera en lucha por demostrar que, si hay amor de por medio, no hay supervillano que valga", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

También ese primer fin de semana, Teatro Viento Sur ofrece 'La Puñalá', un melodrama esperpéntico de Antonio Onetti que entra en la sección a concurso como homenaje a los transgresores de los años 80 en Sevilla con esta historia del 'Malacara' y 'la Winston' la misma noche en la que se perpetra un robo en la hermandad de La puñalá.

El domingo, el FOC vuelve a TNT con un estreno en tierras andaluzas. Los gaditanos El Aedo Teatro presentan 'Puños de harina', a las 20,30 horas. La obra reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad, siguiendo la estructura de un combate de boxeo.

Por primera vez, en el FOC también hay sitio para las muestras de artes plásticas. Así, El Portal Teatro acoge la exposición fotográfica de Selu Pérez 'Muchos besos y un abrazo'. Junto a tres obras con cierto recorrido y reconocimiento, el autor expone imágenes capturadas en las 'manifiestas' del orgullo Lgtbi de Sevilla y Madrid, en las que dos personas, simplemente, se besan.

La segunda de las propuestas expositivas llega de la mano de Cartdoso Espacio Art Lab y el artista José Manuel Cartdoso, con 'Oink Oink Olé', que se abre al público el jueves 17 de septiembre a las 19,30 horas y donde el creador multidisciplinar, enfocado en el expresionismo abstracto, busca siempre nuevas formas de traducir sus ideas, con material que se interpone en su camino.

LA BIENAL DE FLAMENCO

La Bienal de Flamenco es otras de las grandes protagonistas de la agenda de eventos que se van a celebrar en Sevilla durante el fin de semana. Así, el baile flamenco inundará el recinto del Teatro Lope de Vega con Antonio Canales, bailaor sevillano que vuelve a la Bienal con 'Torero & Sevilla a compás' el día 17. Una doble sesión que aúna, por una parte, la danza flamenca y el mundo del toro; y por otra, el tributo que brinda a la figura de Antonio Machado. También al Lope de Vega llega el sábado 19 Tomás de Perrate para presentar 'Tres golpes'.

A otro de los escenarios de Bienal, el Teatro Central, subirá María Moreno con su producción llamada 'More (no) More' y dos días más tarde lo hará Lucía 'La Piñona' con su obra 'Abril'.

El piano inaugurará con notas flamencas la programación en el Alcázar en las noches de Sevilla, y se dejará tocar por las manos de Pedro Ricardo Miño para un 'Universo Jondo' el día 17 de septiembre. La guitarra flamenca aparecerá como instrumento central las dos siguientes jornadas con Javier Patino y 'Deja que te lleve' el 18, y el 19 con Manuel de la Luz, que interpretará 'Mi clave'.