El Pleno del Ayuntamiento de Palencia rechaza una moción de Ganemos para abolir la prostitución

Así, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, se ha referido a que la prostitución es incompatible con la dignidad del ser humano, no solo de las mujeres y que legalizarla puede que "no sea positivo" ya que puede llevar a que se ejerza en mayor clandestinidad, además de no poder contar con un control sanitario y de seguridad.

Asimismo, ante la petición de Ganemos de una garantía habitacional segura y atención socio-sanitaria para las mujeres en situación irregular ha manifestado que se deja fuera a las persona que están en el país de forma legal y a las mujeres que no ejerzan la prostitución, al tiempo que añadía que quien esté en el país de forma ilegal "se le ponga en la frontera para devolverle a su país de origen". "Lo que se plantea trae una gran inseguridad jurídica y es inviable" ha finalizado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Urbano Revilla, ha apuntado que este tema hay que afrontarlo "con pragmatismo" y se ha mostrado de acuerdo en regular la prostitución. Así, argumentando que la prostitución está prohibida le ha dicho a la portavoz de Ganemos, Sonia Ordóñez, que si conoce de algún lugar donde se ejerza esta actividad lo denuncie porque debe ser la Policía o la Guardia Civil, la que intervenga.

La portavoz del PP, Raquel Martín, se ha referido a las medidas concretas que atañen a la ciudad mientras que subrayaba que sobre el tema hay muchas versiones y todo no es blanco ni negro y que el Ayuntamiento " pinta muy poco en esta serie de decisiones".

Por último, el portavoz del PSOE, Álvaro Bilbao, que ha votado a favor se ha centrado en el origen del problema mientras animaba a los concejales a pronunciarse sobre el tema para que el Ayuntamiento de Palencia mande un mensaje a la sociedad palentina de apoyo a las víctimas.

Moción salida FEMP

En otro orden de cosas, la sesión plenaria también ha servido para echar por tierra una moción de Vox en la que se pedía revocar la adhesión y solicitar la salida de la FEMP del ayuntamiento palentino.

La portavoz de Vox argumentaba que la Federación Española de Municipios y Provincias es un "chiringuito" y que estaba pagando cursos, etc, además de estar al servicio del Gobierno.

El resto de grupos políticos, se ha referido a que Vox tiene esta opinión porque no está dentro de la FEMP y han defendido la labor de la institución en multitud de aspectos relacionados con los Ayuntamientos y Entidades Locales.

Plenos presenciales y telemáticos

Por último, el Pleno Municipal ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palencia y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para facilitar el ingreso en cuentas restringidas de giros postales utilizados para pagar deudas tributarias y otras de derecho público. Asimismo, en el terreno de la Hacienda Local, el Pleno dio cuenta de tres modificaciones presupuestarias de carácter ordinario.

La sesión, que se celebra de manera telemática desde el mes de marzo de 2020 por las circunstancias sanitarias, sirvió igualmente para aprobar una propuesta de celebración de sesiones del Pleno y otros órganos colegiados municipales mediante un sistema mixto, presencial y telemático.