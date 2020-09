Quiénes son Melyssa y Tom, pareja de 'La isla de las Tentaciones'

El miércoles 23 de septiembre da comienza la nueva temporada de La isla de las tentaciones, el exitoso programa de Mediaset que, en su primera temporada, dio mucho de qué hablar.

El programa, al igual que la temporada pasada, consiste en poner a prueba el amor y la confianza de cinco parejas que, separados en diferentes islas y sin contacto alguno entre ellos, tendrán como tentaciones a varios solteros que buscan el amor.

Así, a falta de descubrir quiénes serán los solteros, ya se conoce cuáles son las parejas que podrán a prueba su amor, entre ellas, Melyssa y Tom.

¿Quiénes son Melyssa y Tom?

Melyssa y Tom, que comenzaron su relación hace 8 meses, no es la primera vez que se dejan ver delante de las cámaras de televisión. De hecho, la pareja surgió en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, cuando Tom se presentó con el firme objetivo de conquistar a Melyssa.

Ella tiene 28 años, es de Barcelona y, como profesión, diseñadora. Él, por su parte, es de Marrakech, tiene 27 años y es empresario.

La pareja, que comparte su su amor con los miles de seguidores que suman en Instagram, se transladó a vivir a Marrakech, el lugar de procedencia de Tom, demostrando que van muy en serio con su relación.

Sin embargo, la actitud cariñosa que tiene Tom con las chicas es el punto débil de la pareja, ya que eso a Melyssa no le gusta nada: "Su forma de ser con las chicas, me provoca una sensación de furia que me enervo", explica en la presentación como concursante confirmada del nuevo programa.