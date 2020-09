Arrimadas dice que Podemos busca a ERC para frenar a Cs y asegura que le cuesta "horrores" negociar con Sánchez

"Iglesias sabe que si nosotros no estamos en la ecuación, muchas de sus locuras no las podremos parar". Inés Arrimadas no quiere a Podemos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo ha dicho por activa y por pasiva y se reafirma con cada día que pasa. La presidenta de Ciudadanos asegura que intentará "parar al partido morado" porque ellos quieren unas cuentas "moderadas y sensatas".

Arrimadas tiene claro que el camino pasa por ser "pragmáticos y realistas". En una entrevista en Cope, la líder naranja aseguró además que le cuesta "horrores" negociar con el Ejecutivo y censuró que la parte de Podemos que está en el Gobierno quiera "atraer a Bildu y ERC" para frenar las propuestas de Ciudadanos. "Negociamos porque si no lo hacemos Pedro Sánchez tendrá la excusa para pactar con los independentistas", sentenció.

Tuvo palabras también para quienes critican su acercamiento a Sánchez. "No estamos decidiendo si se cae el Gobierno. Lo que está en juego es si se mantiene con unos Presupuestos con populistas y separatistas o con unas cuentas moderadas con Cs", aseguró, antes de reiterar que lo que proponen desde Podemos son "barbaridades".

En este sentido, Arrimadas puso nombres y apellidos. "Las propuestas de Rufián, Garzón y Otegi serían nefastas para la economía y para España", apuntó, antes de entrar ya en el terreno electoral en Cataluña. No quiso hacer previsiones sobre posibles fechas, pero resumió su postura en una frase: "En 2017 el triunfo de Cs sirvió para demostrar internacionalmente que la mayoría de los catalanes no quiere la independencia".