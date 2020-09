Illa: "Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. El estado de alarma es el último escenario"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este jueves en una entrevista en RNE que debido al nivel de contagios por el coronavirus al que se está llegando en algunas zonas de la Comunidad de Madrid hay que tomar medidas de inmediato.

""Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. Hay que hacer lo que sea necesario. Me consta que están ultimando este paquetes de medidas pero no me corresponde anunciarlas", ha afirmado Illa, quien ha destacado que el Gobierno ha tenido "un contacto permanente" con las autoridades sanitarias madrileñas y que les han dado su opinión al respecto.

Illa, que ha manifestado que no se va a pronunciar sobre Madrid hasta que se hagan públicas las medidas concretas que se van a aplicar, ha descartado por ahora que el Gobierno decrete en esa región el estado de alarma debido a que, en su opinión, aún hay muchas cosas que se pueden hacer antes de eso. "El estado de alarma es el último escenario", ha recordado.

"Hay recorrido previo antes de llegar allí", aunque se trate de una medida prevista que se puede adoptar "si hiciera falta". "Si las medidas que se tomen no fueran suficientes, habría que valorar otros escenarios", ha dicho.

En cuanto a si la Comunidad de Madrid llega tarde, el ministro ha explicado que "es muy difícil de valorar el momento exacto en el que hay que actuar".

"En estos momentos hay que actuar y nos han dicho que van a actuar" y controlar la situación en esta comunidad "con las medias que sean necesarias para ello", ha urgido.