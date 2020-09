Víctor Telletxea subirá 40 veces el Puerto de Bezi este sábado por la investigación de la ataxia telangiectasia

Este ciclista aficionado de Sopuerta (Bizkaia), de 42 años, se ha propuesto este próximo sábado, 19 de septiembre, cumplir uno de los retos deportivos de moda, el denominado 'Everesting Challenge'. Se trata de realizar un recorrido en bicicleta que acumule un desnivel superior a la altura del Everest, 8.848 metros, en un único puerto.

'Bittín', como le conocen en la zona, comenzará el reto a las 4 de la mañana con el objetivo de subir y bajar 40 veces el Puerto de Bezi, situado cerca de su localidad. Un total de 275 kilómetros de recorrido, que estima que tardará unas 16 horas, con la ayuda y los ánimos de familiares y amigos. "Será un gran reto para mí porque he hecho distancias largas pero nunca he pedaleado con tanto desnivel", ha explicado.

El ciclista ha revolucionado Sopuerta, donde numerosos amigos, comercios, establecimientos y empresas se han volcado con su causa solidaria, incluso con donativos anónimos.

"Estoy muy agradecido con la respuesta de la gente de la zona que me está apoyando. Hasta una asociación local, Burdinmendi, ha donado 2.700 euros por el reto. Muchos no entienden por qué lo hago, sin tener vinculación directa con la enfermedad. Pero el padre de ese niño con ataxia telangiectasia fue hace un tiempo mi compañero, y a día de hoy un amigo, en la bici y fuera de ella. Su generosidad me marcó y estoy muy agradecido. Ahora quiero ser yo el que ayude un poco. Disfruto yendo en bici y, si también puedo colaborar con una causa de una persona cercana, pues mejor", ha detallado.

En su reto, publicado en la plataforma de recaudación de fondos Migranodearena, ya ha recaudado más de 4.600 euros, mucho más de lo que el deportista solidario esperaba, y se mantendrá abierto hasta el fin de semana.

La recaudación que consiga irá directamente a Aefat (