Cornavirus.- La Comunitat Valenciana registra 9 morts, 548 nous casos i 45 brots

Per províncies, la distribució dels nous positius 45 es localitzen a Castelló (3.676 en total); 282 a Alacant (10.697 en total), província a la qual s'han reasignat dos casos anteriors; i 221 en la província de València (18.814 en total). A més, hi ha cinc casos sense assignar.

A més, s'han registrat nou defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.573 persones: 233 en la província de Castelló, 541 en la d'Alacant i 799 en la de València.

D'aquesta manera, els hospitals valencians tenen, actualment, 507 persones ingressades: 57 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 152 en la província d'Alacant, 29 d'ells en la UCI; i 298 en la província de València, 32 d'ells en UCI. La Conselleria ha explicat que no s'han pogut actualitzar les dades del nombre d'altes per un problema informàtic.

Per la seua banda, el nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 979.320, de les quals 832.865 han sigut per mitjà PCR i 146.455 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 56 residències de majors (4 en la província de Castelló, 18 en la província d'Alacant i 34 en la província de València), 13 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 3 en la d'Alacant i 8 en la de València) i 4 centres de menors, dels quals tres estan en la província de Castelló, tres en la província d'Alacant i una en la província de València.

Així mateix, s'han registrat 51 residents nous positius, 17treballadors i ha mort un resident. En l'actualitat, segueixen sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la província de València.