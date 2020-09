La universidad italiana de arte LABA abrirá en València su primera sede en España

De este modo, LABA Valencia-School of Art Design and New Media se convertirá en el primer espacio en España de la universidad italiana de Arte y Diseño LABA-Libera Accademia di Belle Arti, "con más de 20 años experiencia y cuatro campus en Italia", destacan desde la entidad educativa.

LABA ofrecerá estudios de Diseño Digital y Multimedia y de Fotografía y Video, "dos de las áreas con mayor proyección laboral en el campo de las industrias creativas", además del Máster Internacional en Creación Multimedia para el Espectáculo, que se impartirá entre València, Barcelona y Florencia, en colaboración con Fundación Épica La Fura dels Baus y LABA Florencia.

Andrea Contino y Cristina Casanova, directores de LABA Valencia, recuperan el histórico Valencia Cinema para transformarlo "en una universidad del siglo XXI, que será la sede de LABA Valencia y cuya inauguración está prevista para finales de año", mientras que la inscripción a sus cursos arrancará en enero de 2021.

Para llevar a cabo este proyecto, Andrea Contino y Cristina Casanova se han rodeado de profesionales de reconocido prestigio, tanto en el equipo de gestión como en el docente. Destacan María Tinoco en la subdirección, y profesionales del ámbito cultural y artístico como Álvaro de los Ángeles, Mira Bernabeu e Ismael Chappaz, entre otros.

La institución subraya, en un comunicado, que "la creciente demanda de profesionales a nivel internacional relacionadas con el diseño digital, la fotografía, el vídeo, el diseño de apps o la creación multimedia, es el reflejo de un mercado en continuo crecimiento". "Los estudios y titulaciones LABA Valencia -añaden- ofrecen a los jóvenes la posibilidad de introducirse activamente en este nuevo mercado en expansión".

ESPACIO "VIVO" Y CULTURAL

Junto a la actividad docente, LABA Valencia quiere ser "un espacio vivo, con un entorno proactivo enfocado a la investigación cultural, abierto a la ciudad y a las nuevas tendencias en el diseño digital y las artes en España y Europa".

Para ello, a partir de enero de 2021 LABA Valencia ofrecerá unaprogramación cultural abierta al público con conciertos, exposiciones, workshops, ciclos de arte y diseño multimedia gratuitos, como el programa de masterclass BlaBlaNights, en el que intervendrán artistas y creadores de nivel internacional, y que se llevará a cabo encolaboración con Valencia Capital Mundial del Diseño y la galería Espai Tactel, conciertos comisariados por el artista Edu Comelles o diferentes actividades junto con el festival internacional Dreamhack, entre otros.