UGT PV llança la campanya 'Jo, al treball amb bici' per a reduir emissions, sinistralitat laboral i risc de contagis

La campanya té com a objectiu animar els i les treballadores a usar la bicicleta en els desplaçaments al treball, posant de manifest els seus avantatges davant d'altres mitjans de transport, "més encara en temps de pandèmia" per la Covid-19, davant la necessitat de minimitzar risc de contagis, explica el sindicat en un comunicat.

Per a açò, s'han preparat una sèrie de píndoles audiovisuals programades per a difondre's en les xarxes socials al llarg de la setmana europea de la mobilitat, del 16 al 22 de setembre; que ofereixen solucions als obstacles que frenen els treballadors i treballadores a l'hora d'anar amb bici al treball, per la qual cosa la mateixa porta com a subtítol 'Ni un però em para'.