Jesús Vázquez acepta las disculpas de una periodista que ayudó a difundir un falso testimonio sobre el caso Arny

Hace 25 años, en 1995 salió a la luz un escándalo llamado el caso Arny, a tenor de una investigación y un juicio por las supuestas actividades de prostitución de menores que se habrían producido en un bar de ambiente gay de Sevilla que se llamaba Arny.

Durante la instrucción, el juicio y mientras estuvo en boca de todos, salieron a relucir testimonios y declaraciones que relacionaron a algunos famosos con ese caso, como le pasó a Jorge Cadaval, de Los Morancos, Javier Gurruchaga o Jesús Vázquez. Se demostró que nunca estuvieron relacionados con eso, pero el daño quedó ahí.

Uno de los problemas fueron los falsos testimonios, personas supuestamente víctimas, que hicieron declaraciones que después no se sostuvieron, pero que sí fueron emitidas.

Jesús Vázquez fue entrevistado por Bertín Osborne hace pocos días en Tu casa es la mía, en Telecinco y salió este polémico suceso y el daño que le hizo al presentador y a su familia.

A raíz de eso la periodista Mariola Cubells, ha publicado un artículo en el HuffingtonPost en el que relata que ella fue una de las que colaboró para difundir aquellos falsos testimonios, cosa de la que hoy en día se arrepiente.

A ella le encargaron custodiar y preparar a un tipo supuestamente agraviado que le confesó que lo que iba a contar era mentira, a pesar de los cual, salió en antena.

"Me cuenta también que todo lo que ha dicho del caso Arny era mentira. Me cuenta por qué lo dijo [...] Yo no le pregunto nada y tampoco me hago preguntas a mí", escribe Cubells.

"Jesús Vázquez, uno de los falsamente acusados, estaría en su casa, desolado, supongo. Su madre, triste, angustiada, también. Sólo cuando estalló el caso Arny se supo que todo lo que dijeron aquella noche era mentira. Abandoné ese programa de mierda [Parle Vosté, calle vosté, de Canal 9] poco tiempo después, con claros y rotundos sentimientos de vergüenza y de culpa, tras muchos momentos letales como ése", dice la periodista.

Y pide perdón: "Nunca le he contado esto que acabo de escribir, claro. Pero el otro día, cuando lo vi al borde de las lágrimas con Bertín Osborne recordando la tragedia que supuso para él y para su familia todo aquello, pensé que se lo debía. Que pedirle perdón, por la parte que me tocó en aquello, es lo mínimo que puedo hacer".

Jesús Vázquez ha salido al paso de esta carta abierta en su cuenta de Twitter: "Querida Mariola, acepto agradecido tus disculpas. No siento rencor en mi corazón. Es lo que me ha permitido seguir viviendo en paz", decía el presentador.