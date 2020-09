Cinc detinguts per robar 160 quilos de llimons ecològics per a vendre'ls en fruiteries de Benidorm

La Comissaria provincial ha explicat que la investigació va arrancar al febrer quan es van rebre en la Comissaria de Benidorm nombroses denúncies per multitud de robatoris de fruita comesos en l'interior de diverses finques situades en la zona de la Marina Baixa, quantitats que excedien el mer consum particular.

Davant açò, agents del Grup 5º de la Brigada Local de Policia Judicial de Benidorm van iniciar una investigació amb l'objecte de recaptar tota la informació possible i poder identificar els presumptes autors dels fets.

En un dels robatoris efectuats, els presumptes autors van sostraure més de 160 quilos de llimons ecològics de l'interior d'una finca situada en la Partida del Salt de l'Aigua de Benidorm el perjuí econòmic de la qual ascendia a quasi 500 euros.

Els investigadors van prendre declaració als testimonis que van informar d'un vehicle que es trobava estacionat pels voltants el dia dels fets, i van observar a quatre individus amb motxilles plenes de llimons.

Els agents van localitzar el vehicle amb el qual presumptament s'havia comès el robatori i van aconseguir identificar a tots els autors, entre els quals es trobava un menor d'edat, i van manifestar que la mercaderia l'havien venut en una fruiteria de Benidorm.

Amb les dades recaptades, els investigadors van confirmar que havien dos fruiteries, el propietari dels quals era la mateixa persona, que es dedicava a encobrir la fruita sostreta per a posteriorment vendre-la en l'establiment. Una vegada identificat es va procedir a la seua detenció per un delicte d'encobriment, igualment es van realitzar dos inspeccions en tots dos establiments en les quals van participar agents de la Policia Autonòmica i es van alçar set actes per diferents irregularitats.

De totes les gestions practicades es va donar compte al Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia i a Fiscalia de Menors de la ciutat de Benidorm.