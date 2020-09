Facua Comunitat Valenciana critica les "deficiències" dels centres de majors i reclama transparència al Consell

Així ho ha apuntat en un comunicat en el qual assegura que ha tingut coneixement de les "nombroses queixes" de familiars d'usuaris de centres, que denuncien l'"abandó dels seus majors" per la "falta de personal suficient per a poder atendre'ls, així com "múltiples deficiències" en les instal·lacions i situacions "de negligència".

D'igual forma, afig un informe de la Sindicatura de Comptes que reflecteix que els centres públics "tenen nombroses vacants difícils de cobrir". Facua Comunitat Valenciana adverteix de la necessitat que es destinen "els recursos necessaris per a solucionar les deficiències que presenten els centres de majors", del reforç de les inspeccions i els plans de control de les residències de persones majors dependents, els centres de dia, les vivendes tutelades i els centres especialitzats en atenció de majors.

Així, l'associació insisteix que han d'abordar-se protocols de gestió i actuació "més eficients" i incloure personal "essencial i especialitzat que puga respondre les necessitats específiques de cada usuari d'aquests centres". D'igual forma, considera que han de revisar-se els protocols d'actuació davant d'epidèmies com la de la Covid-19, "prestant especial atenció a l'ús de mètodes per a la contenció i la detecció de brots".

Facua Comunitat Valenciana també considera "imprescindible" augmentar la transparència en la gestió dels centres mitjançant l'emmagatzematge de dades que aporten informació sobre qüestions com la qualitat del servici i el material i personal essencial disponible, entre altres dades que puguen ser necessaris per a conéixer les seues característiques, així com promoure agrupacions i activitats d'intervenció per part dels familiars juntament amb associacions dedicades a aquestes actuacions.

Per tot açò, l'associació exigeix a la Vicepresidència, dirigida per Mónica Oltra, que oferisca informació "clara i precisa" de les actuacions que té previst dur a terme "per a solucionar les deficiències dels centres de majors i engegue protocols de gestió més exigents i adequats per a protegir la salut i dignitat dels seus usuaris".