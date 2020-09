Anna Simón, pillada por un micro abierto haciendo una íntima confesión

Anna Simón acostumbra a ser natural delante de las cámaras. Esta vez, no obstante, puede haberse pasado. Según mostraron sus propios compañeros unos días después, concretamente en el programa de Zapeandode este lunes, la colaboradora sufrió lo que en televisión se llama una pillada por culpa de un micrófono abierto.

Tal y como emitió el propio espacio de laSexta, el pasado miércoles, durante la cabecera del mismo, se escucha a la colaboradora hacer una íntima confesión. "¡Me meo!", se oye decir entre gritos y aplausos del principio del espacio.

Sin embargo, no estaba muy claro que fuera su voz, por lo que los colaboradores de este lunes, entre los que no se encontraba la catalana, iniciaron una pequeña investigación.

Según desveló Lorena Castell, solo Anna Simon y ella dicen "me meo", mientras que Cristina Pedroche suele decir "me hago pis". Y ese día ella no estaba trabajando. Por lo que solo pudo haber sido Simón la que sufriera esta pequeña y, al fin y al cabo, graciosa pillada.