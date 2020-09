Arturo Valls ‘exige’ que le lleven la merienda: “Si el hombre ha llegado a la Luna, ella puede llegar hasta el plató”

Día a día, Arturo Valls se descuelga con peticiones curiosas y llamativas en el comienzo de ¡Ahora caigo! y este lunes no iba a ser menos, ya que el presentador del concurso de Antena 3 realizó una llamativa solicitud.

"No me ha dado tiempo y no estoy tranquilo. He llegado muy justo a plató y no me ha dado tiempo a merendar y si no lo hago... es un problema. No estoy cómodo, no estoy bien", afirmó Valls al llegar al programa.

El presentador llegó a admitir que "sin merendar, no rindo", y realizó una curiosa petición a la dirección de ¡Ahora caigo!: "¿No podríais ayudar un poquito? Si el hombre ha llegado a la Luna, la merienda puede llegar al plató, ¿no?".

En ese momento comenzó a sonar un ruido de un motor: "¡Es un dron!", exclamó el presentador alzando la mirada. "¿Pero aquí hay uno? Si eso es peligroso, acuérdate de Enrique Iglesias...", añadió entre risas.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Poco a poco le acercaron una cesta con su merienda: "Lo que os gusta un juguetito... El bocadillo sin plástico ni nada, en funda reutilizable. La cantimplora, con horchata de la buena".

Para concluir, Valls señaló que "para que esto fuera un momento perfecto solo me faltan ¡los concursantes!", y el presentador dio comienzo al concurso de Antena 3 de este lunes.