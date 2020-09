Las historias bíblicas más bonitas y famosas

9

Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron:



— Persuádele y averigua en qué consiste su gran fuerza y con qué lo podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1.100 piezas de plata.



Y Dalila dijo a Sansón:



— Dime, por favor, en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para ser atormentado.



— Si me atan con siete cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.



Los jefes de los filisteos le llevaron siete cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas y ella lo ató con ellas. Ella tenía personas acechando en un cuarto. Entonces ella le dijo:



— ¡Sansón, los filisteos sobre ti!



Él rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón:



— He aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime, por favor, con qué podrías ser atado.



— Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.



Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas.



— ¡Sansón, los filisteos sobre ti!



Él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón:



— Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime, pues, con qué podrías ser atado.



— Si tejes los siete mechones de mi cabellera entre la urdimbre y los aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.



Dalila lo hizo dormir y tejió los siete mechones de su cabellera entre la urdimbre. Luego ella aseguró la clavija y le dijo:



— ¡Sansón, los filisteos sobre ti!



Al despertar de su sueño él arrancó la clavija del telar. Entonces ella dijo:



— ¿Cómo, pues, dices “Yo te amo,” siendo que tu corazón no está conmigo? Ya son tres veces las que te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza.



Aconteció que como ella le presionaba todos los días con sus palabras y le importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo:



— Nunca pasó una navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.



Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos, diciendo:



— Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón.



Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le rapó los siete mechones de su cabeza. Ella le dijo:



— ¡Sansón, los filisteos sobre ti!



Él se despertó de su sueño y pensó: “Saldré como las otras veces y me escaparé.” Pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer.