Coronavirus.- La Generalitat assignarà en breu els primers codis Radar Covid i farà proves abans de llançar l'aplicació

Així ho ha indicat aquest dilluns la titular d'aquest departament autonòmic, Ana Barceló, qui ha assenyalat que després de resoldre "algunes qüestions de caràcter tècnic" s'ha procedit ja a descarregar "els primers cent codis".

Barceló s'ha pronunciat d'aquesta manera després de visitar juntament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Caserna Militar Jaume I, preguntada per l'estat d'aquesta aplicació en aquest territori i per la data en la qual podria engegar-se.

La responsable autonòmica ha explicat que ha estat "treballant amb el Ministeri" de Sanitat "per a resoldre algunes qüestions de caràcter tècnic relacionades amb el missatge que ha de transmetre's a una persona" a la qual amb Radar Covid "li salta el codi que ha estat en contacte amb alguna persona que ha donat positiu".

Ana Barceló, que ha ressaltat que aquesta última "no és identificable", ha agregat que una vegada resoltes "totes eixes qüestions tècniques" s'ha procedit ja a descarregar "els primers codis, els primers cent codis", i ha afirmat que a partir d'ara se n'aniran assignant.

"Anem a començar a assignar-los i anem a veure durant uns dies com funciona i com interfereix o completa tot el treball que s'està duent a terme per part de les persones que tenen encomanat el rastreig i el seguiment dels contactes", ha manifestat la consellera.

Respecte a la data en la qual podria estar operativa l'aplicació, la titular de Sanitat Universal ha instat a esperar les proves i ha afirmat que quan corresponga es comunicarà l'engegada.

"Anem a esperar aquests dies de prova i d'assignació de codis. En el moment en el qual anem a donar ja el tret d'eixida, ho comunicarem perquè tothom puga baixar-se l'aplicació. Ho comunicarem, sense cap dubte", ha exposat Barceló.