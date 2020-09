Vuelta a un colegio en obras: faltan ventanas, escaleras y material escolar

Para los padres y alumnos de uno de los colegios que forman el Institut-escola ARTS, en Sants, el inicio de curso será más complicado de lo habitual. Entre las medidas de prevención del coronavirus, los estudiantes que empezaban este lunes su primer día se han encontrado con un colegio en obras, en el que faltan escaleras y material. Como respuesta, los padres han organizado actividades como la pegada de carteles.

Ester Rams, de la comisión del AFA del colegio, “estas obras se deberían haber hecho desde que se alquiló este edificio y creemos que se han empezado a hacer a mediados de este agosto”. Las aulas están casi acabadas, pero faltan algunas ventanas y escaleras para ir del primero al segundo piso, y los accesos, tan importantes en este momento, están por terminar. “Nos preocupa el futuro”, comenta,

Un padre pinta una pancarta en contra de las obras del Institut-escola Arts. Miquel Taverna

El Institut-escola ARTS tiene, en este momento, tres colegios repartidos por el barrio en el que se reparten todos los alumnos. El primero, y el que se encuentra en obra, al que acuden los grupos de P3, P4 y P5, y también de 1º y 2º de ESO. El segundo, a pocos metros, reservado para los grupos de primaria. Y por último, el Joan Coromines, donde se imparten las clases de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato y que será el edifico definitivo, en el que se darán todos los grupos. Algo para lo que aún faltan dos años.

“Ayer por la noche seguía aquí el contenedor de escombros”, comenta Javier, padre de una alumna del colegio. “A los que afecta más es a los mayores, no tanto a los niños”.

La entrada del colegio. Miquel Taverna

Enrico Passaro, otro padre, recuerda que las obras previstas en el Joan Coromines para acoger todos los cursos aún no han empezado. “Si no recuerdo mal la planificación iban a empezar el año pasado”. Obras de las que aún no se conocen los planos. Algo que genera una gran inquietud entre la comunidad educativa.