Cultura.- La indústria musical demana a Puig que autoritze esdeveniments de més de 400 persones i un pla de viabilitat

20M EP

Les principals associacions professionals de la indústria musical valenciana (MusicaProCV, VAM!, En Viu!, Promfest) han reclamat a la Generalitat un pla de viabilitat per als esdeveniments en directe i han tornat a insistir que totes les activitats musicals que estan sent organitzades per les empreses compleixen "escrupolosament" amb les mesures de seguretat.