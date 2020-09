Puig: "No tinc plantejat cap canvi de govern, l'obsessió és la gestió eficaç"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en Les Notícies del Matí d'À Punt en ser preguntat per les declaracions de la vicepresidenta, Mónica Oltra, en una entrevista en Levante-EMV afirmant que "és possible que faça falta algun recanvi en el Consell".

"Jo en aquests moments estic absolutament centrat en la governança de la Comunitat Valenciana", ha respost Puig, qui ha assenyalat que enmig de la pandèmia de Covid-19 "convé estar centrats cadascú en el seu treball" i en el futur, quan s'analitzen les conseqüències si es veu que cal fer ajustos "es produiran".

El president ha asseverat que la relació amb els seus socis de govern és "sòlida" després de cinc anys de treball i està "basada en la lleialtat i a saber clarament que l'objectiu fonamental és la transformació i l'avanç de la Comunitat Valenciana".

"Pot haver-hi discrepàncies, com pot haver-hi dins d'un partit polític, però això en aquests moments no és en absolut l'important", ha precisat.

Preguntat sobre les discrepàncies mostrades en públics entre PSPV i Compromís en l'Ajuntament de València a compte del decret de romanents, ha indicat que "és una qüestió puntual".

PRESSUPOSTOS

Respecte als pressupostos de la Generalitat per al 2021, Puig ha insistit que li agradaria aconseguir el suport d'altres partits més enllà del Botànic: "Tot el que puguem fer junts en aquest moment històric és important, estem en una situació excepcional, hem de donar respostes excepcionals".

Això no lleva, ha precisat, que l'oposició no haja de complir amb el seu paper "fiscalitzador i d'alternativa", però ha instat a "tindre altura de mires i pensar que d'aquesta situació cal eixir junts i forts". El moment electoral arribarà en el seu moment, ha afirmat Puig, però ara "unir als valencians és positiu".

Després de la seua reunió amb el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, va manifestar que espera la telefonada de Puig i aquest ha afirmat en relació a aquesta qüestió que no té "cap problema" a parlar: "Qualsevol dirigent polític que vol parlar amb mi acaba parlant amb mi".

Preguntat per com seran eixos comptes del pròxim exercici, ha assenyalat que seran expansius i es prioritzaran i jerarquitzaran els recursos. I sobre el pressupost per a À Punt ha incidit en eixe punt: "Hi haurà un pressupost el més expansiu possible i afectarà tot el que siga essencial i la comunicació és essencial".

En tot cas, sí ha incidit que hi ha una taula de negociació entre la casa i Hisenda, es necessita "una radiotelevisió pública potent" però donades les limitacions tothom ha de "fer més amb menys" i ser més eficient.

FINANÇAMENT

Així mateix, respecte al compromís del Govern central entorn del canvi del model de finançament, Puig s'ha mostrat "absolutament convençut que farà efectiu el seu compromís d'almenys presentar una proposta abans de final d'any".

"Per a nosaltres el finançament just és irrenunciable, ho seguirem defenent", ha dit, al mateix temps que ha recalcat que ja hi ha hagut "una voluntat de canvi en la mirada" per exemple amb el repartiment del fons Covid.