El Gobierno admite que no controló la desescalada como hubiera querido y culpa a la presión del PP

El Gobierno no controló todo lo que habría deseado el proceso de desescalada que culminó con el levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio, algo que los expertos relacionan con el rápido aumento de los casos de Covid. Así lo ha admitido este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una entrevista en RNE. Poco antes, el director del Programa Mundial de la Malaria de la OMS, Pedro Alonso, había dicho que España “tomó atajos” y se encuentra en una “situación calamitosa”. “Puede ser que, efectivamente, con todas las limitaciones”, ha reconocido Ábalos, que en todo caso ha asegurao que “hemos hecho en conjunto el mayor esfuerzo posible frente a la realidad” y ha afirmado que en buena medida la culpa la tiene el PP y su oposición al estado de alarma.

“Al Gobierno le hubiera gustado culminar la desescalada de un modo muy controlado, el presidente decía que era lo más importante”, ha dicho Ábalos, en una entrevista en la que no ha rechazado los “atajos” para llegar a la nueva normalidad que ha denunciado el experto.

“Habrá muchos factores y no me gusta hablar más de lo que uno puede saber. Todos tenemos conjeturas, observamos la realidad, pero sobre atajos y desescalada no pudimos coordinarnos como hubiéramos querido porque nos encontramos con una oposición muy importante”, ha dicho Ábalos, en referencia a la actitud que ha denunciado en quienes votaron en contra del estado de alarma, especialmente el PP. “Hubo quien entendió que estos planes eran una dictadura”.

Sobre la gestión del Gobierno en la primera oleada de la pandemia, Ábalos ha admitido que "otra cuestión" es si fue "acertada o no" y ha valorado que, en todo caso, el Ejecutivo tuvo un "empeño, voluntad y esfuerzo" que fue criticado por la oposición. "Si hay empeño, voluntad y esfuerzo cabía animar no criticar, criticar después de la faena, cuando se ha terminado, no en plana faena, cuando hay sectores que lo están haciendo desde el primer día".

Ábalos ha descartado volver a decretar el estado de alarma en todo el país como hará de nuevo Israel porque la situación de la pandemia es distinta de un territorio a otro y también, de nuevo, por motivos económicos. “El país no puede permitirse estados de alarma alternos como una serie. ‘Termina, se aprueba, si hay problemas volvemos…’. No es posible, es una política errática”.

También ha señalado que el Gobierno no irá adelante con las reformas legales con las que se comprometió en el Congreso para sustituir el estado de alarma por otras medidas y ha afirmado que el único procedimiento es el actual, en el que los jueces deciden si las decisiones de los Gobiernos regionales para contener los contagios vulneran o no los derechos de los ciudadanos.

Sin cifra de fallecidos

Asimismo, ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por volver a hablar de la cifra real de fallecidos por la Covid, aunque ha señalado que por el momento el Gobierno no cuenta con un número ajustado de víctimas mortales.

“Es cierto que no podemos aventurar una cifra con rigor, lo sabe el PP que gobierna en algunas comunidades”, ha dicho antes de atacar al líder popular. “El señor Casado siempre ayudando, calmando, atemperando, muy preocupado por la situación no incorporando problemas nuevos”, ha dicho.

“Sabremos con rigor esto más tarde, de momento los fallecidos que nosotros ofrecemos es una contabilidad nacional, los que comunican las comunidades y en algunas gobierna [el PP], podría preguntar a algún presidente de su ámbito de confianza”, ha apuntado sobre Casado.