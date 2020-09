La AEC critica el nombramiento de un periodista como subdirector general de Coordinación Sociosanitaria y Cuidados

En la carta remitida, la Asociación tiene claro que "la situación actual de pandemia hace necesario tomar decisiones difíciles a la vez, que en ocasiones, arriesgadas por el grado de incertidumbre y de alarma". En este sentido, por lo tanto, "es importante destacar las dificultades que dicha toma de decisiones entraña".

Sin embargo, las dificultades aludidas "nunca pueden ni deben ser la excusa a determinadas decisiones que escapan a las causas, efectos y consecuencias de la pandemia y que determinan claramente el talante y la dirección que al respecto de la salud de las personas,las familias y la comunidad se adoptan", escribe José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación Enfermería Comunitaria (AEC).

En un contexto de cuidados como el que nos encontramos, que se ha visto claramente influenciado por la crisis del coronavirus y que aumentará como efecto de la misma, "decisiones como las que se recogen en el Borrador de Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funciones de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, no contribuyen precisamente a presagiar respuestas eficaces y eficientes a las necesidades y demandas que se están generando y a las que se añadirán nuevas y complejas que requerirán de una gestión de los cuidados altamente cualificada".

Cuando se está cuestionando el asistencialismo, la fragmentación, la medicalización... tanto del actual sistema de salud como de los modelos de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria, desde la Asociación critican "que se plantee crear Subdirecciones de Cuidados Sanitarios en lugar de hacerlo como Cuidados de Salud".

"La diferencia -indican en su misiva- no es tan solo semántica sino una grave e incomprensible incoherencia con los actuales planteamientos de cambio como los recogidos en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria".

Para la Asociación, además, "llama la atención que, en el contexto de cuidados comentado, los mismos no merezcan tener una Dirección propia y diferenciada y que, como ha venido sucediendo, queden relegados a la subsidiariedad".

Según indican desde la Asociación "posiblemente" este Borrador sea una de las razones "de la salida de su equipo de dos responsables fundamentales que, curiosamente, gestionaban los cuidados".

"La coherencia y la dignidad suelen ser incompatibles con tener que asumir determinadas decisiones", afirman desde la Asociación.

Pero para rematar "este cúmulo de decisiones y sus consecuencias, pone al frente de la Subdirección de cuidados recientemente vacante a un licenciado en Comunicación Audiovisual".

"Vaya por delante que no tengo absolutamente nada en contra de dichos profesionales y menos aún de quien hablamos. Posiblemente sepa mucho de comunicación, habilidades y competencias que pueden haber sido muy útiles para estar al frente de su Gabinete. Pero, permítame que dude, por razones básicamente de sentido común, de que las tenga sobre cuidados en general y profesionales en particular, a no ser que lo que pretenda sea hacer campañas de marketing", afirman en su carta.

Dicha decisión, unida a las anteriormente mencionadas, marcan "claramente el valor que usted misma tiene de los cuidados y de su visibilización en el Sistema de Salud que dirige y que deben determinar la atención a la salud, que no tan solo sanitaria, que reciba la ciudadanía Riojana".

Por todo ello, "tan solo me cabe esperar a que decida cambiar el texto del borrador. Lamentablemente ni las ausencias ni la decisión de reemplazo van a ser enmendadas".

Así las cosas, finaliza, "a pesar de todo, o precisamente por todo ello, quedo a su disposición para cuanto pueda considerar siempre que contribuya a dignificar los cuidados".