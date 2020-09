Cvirus.- El TSJCV suspèn cautelarment la resolució de Sanitat que prohibia a Torrevella a fer test a docents

20M EP

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat la mesura cautelaríssima sol·licitada per l'Ajuntament de Torrevella (Alacant) i ha suspès la resolució dictada l'1 de setembre per la Direcció general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat que desautoritzava la realització de test serològics entre el personal docent destinat en els centres educatius d'aquesta ciutat per a la detecció de casos de Covid-19.