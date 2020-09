Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 960 casos, nou morts i 25 nous brots

La xifra total de positius s'eleva a 30.906 persones, segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Sanitat Universal. Hi ha actius 6.506 casos, la qual cosa suposa un 16,34% del total de positius.

Per províncies, s'han detectat 143 casos a Castelló (3.355 en total); 328 en la província d'Alacant (9.733 en total); i 488 en la província de València (17.810 en total). A més, hi ha un cas no assignat que se suma als set anteriors.

S'han registrat nou defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.556 persones: 231 en la província de Castelló, 534 en la d'Alacant i 791 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 464 persones ingressades: 41 en la província de Castelló, amb huit pacients en UCI; 148 en la província d'Alacant, 32 d'ells en la UCI; i 275 en la província de València, 32 d'ells en UCI.

D'altra banda, s'han donat 885 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 31.752: 3.766 a Castelló, 9.799 a Alacant i 18.154 a València. A més, hi ha onze altes no assignades que se sumen a les 22 de dies anteriors.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 934.715, de les quals 789.535 han sigut per mitjà de PCR i 145.180 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

En les últimes 24 hores, cinc usuaris de residències i sis treballadors han donat positiu en coronavirus, encara que no hi ha hagut noves defuncions en aquests centres.

Hi ha casos positius en 55 residències de majors: quatre en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 34 en la província de València. També han registrat positius nou centres de persones amb diversitat funcional -dos en la província de Castelló, tres en la d'Alacant i quatre en la de València- i cinc centres de menors, un Castelló, tres a Alacant i un a València.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la província de València.

NOUS BROTS

Entre els nous brots de coronavirus detectats, destaquen com els més nombrosos dos en la ciutat de València, d'origen laboral, amb onze i dotze casos positius, i un a Castelló, també d'origen laboral, amb onze persones afectades.

A més d'aquests dos brots laborals, València ha registrat huit focus d'origen social: un de sis casos, un altre de cinc, tres de quatre casos i quatre de tres casos. També s'ha detectat un brot laboral de tres afectats. Per tant, són onze els nous brots en la capital del Túria.

Així mateix, hi ha brots d'origen laboral a Xàtiva, amb huit casos; Torre Baixa, amb set casos; La Vila Joiosa, amb sis casos, i Albal, amb quatre casos.

La resta de brots, d'origen social, es localitzen a Dolores (5 casos), Ontinyent (un de 4 casos i un altre de 6), Torrevella (dos de tres casos), Manuel (3 casos), Sagunt (5 casos), Paterna (tres casos) i Castalla (set positius).