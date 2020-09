Quién es Laura Sánchez, concursante de 'MasterChef Celebrity'

El martes 15 de septiembre comienza MasterChef Celebrity 5, el concurso de cocina de La 1 en el que los famosos se enfrentan entre ellos para conseguir los mejores platos. En esta edición, entre los diferentes rostros que participarán, está Laura Sánchez.

Laura Sánchez es una modelo y actriz de 39 años. Así, su carrera como modelo comenzó en 1998, cuando recibió el premio The Look of the Year, de la agencia Elite. Después de esto, desfiló por las pasarelas más importantes del mundo, tales como la Fashion Week de París o la de Milán, según su perfil en la web MasterChef Celebrity.

Además de esto, ha sido portada de numerosas revistas especializadas en moda, algunas de ellas de la importancia de Elle, Vogue o Marie Claire.

Dejando el mundo de la moda, la nueva aspirante del programa de La 1 ha interpretado diferentes personajes en series de televisión como, por ejemplo,Los hombres de Paco, La fuga o El chiringuito de Pepe.

En la televisión, ha sido presentadora de La suerte está echada, pero además ha sido colaboradora o ha participado como invitada en otros programas como ¡A bailar!, Me resbala o Typical Spanish. Ahora, vuelve a La 1 para mostrar sus dotes culinarias en la nueva edición de MasterChef Celebrity.