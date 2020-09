Lady Gaga rinde homenaje a su abuela por ser la mujer que más la ayudó tras la violación que sufrió

En la posición de entrevistada, Lady Gaga. Y por el otro, haciendo las preguntas, Oprah Winfrey. Y es bien sabido en el mundillo de las celebrities que, cuando hablas con Oprah, no solo tienes que demostrar una absoluta sinceridad sobre los temas más espinosos sino también dar nueva información, como demostró recientemente Rihanna hablando de cómo sigue enamorada de su expareja y maltratador, Chris Brown. Y esa sinceridad es precisamente la que Lady Gaga ha puesto sobre la mesa.

La autora de éxitos como Shallow, Bad romance, Poker face o Million reasons, que recientemente ha relatado cómo cuida su salud mental desde que fuese víctima de una violación en su adolescencia, reveló quién fue, casi con total seguridad, la persona a la que le debe un cambio en su manera de volver a enfrentarse a la vida.

Su nombre es Angelina Calderone Germanotta y es la abuela por parte de padre de la intérprete de 34 años. Según contó en la emotiva conversación con la afamada periodista y productora, ella fue la responsable de que Lady Gaga sea a día de hoy quien es y sirva de modelo a otras muchas mujeres en el mundo.

Gaga narró cómo fue su abuela una de las primeras personas en enterarse de la traumática experiencia que había sufrido y cómo tanto de obra como de palabra ayudó a su nieta a volver a encontrar el equilibrio reconfortándola, apoyándola y siento una ayuda constante en su camino al estrellato.

"Mi abuela", respondió sin titubeos la artista neoyorquina ante la pregunta de a quién idolatra y adora por encima de cualquier otra persona, para pasar a continuación a explicar los motivos: "Después de que me violaran, estuve varios días llorando en el sofá de casa. En un momento dado, ella encendió la televisión, puso la MTV y me dijo que mirara a la pantalla. Una cantante estaba actuando en ese mismo instante".

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, no dudó en recrear la escena. "Entonces mi abuela me dijo: 'Voy a dejar que llores el resto del día, pero mañana vas a levantarte, vas a salir ahí fuera y vas a tratar de cambiar el mundo para mejor. Mañana no quiero ver más lágrimas'", recordó emocionada.

Esta conversación hizo que algo en su cabeza cambiase y se pusiese las pilas para no solo triunfar sino concienciar a todos sus seguidores sobre las violaciones y los traumas derivados. En ello también intervino decisivamente su hermana pequeña Natali, a la que calificó de "heroína".

"Mi hermana es una de mis heroínas. Amo la pureza de su corazón, su bondad, su naturaleza positiva, su mente sagaz y su excepcional habilidad para reír y hacer reír en los momentos más duros", ha terminado confesando Lady Gaga.