Rihanna sorprende a sus fans y asegura que sigue amando a Chris Brown, el exnovio que la maltrató

Ha sido toda una sorpresa. Más que nada porque posiblemente cada seguidor de Rihanna tiene aún muy presente aquella imagen de la cantante y empresaria con la cara amoratada y completamente destrozada tras una paliza que le propinó su entonces novio, Chris Brown.

Algunos incluso celebraron su ruptura, de la que ya han transcurrido cerca de 12 años, como si se tratara del lanzamiento de un nuevo disco de la artista. Pero ahora la también actriz de 32 años ha revelado no solo que sigue amando a quien fuera su maltratador sino también que mantienen el contacto.

En un episodio de Supersoul Conversations, un programa de radio a través de podcasts en el que Oprah Winfrey charla animadamente con diversas celebrities, Rihanna ha confesada que sigue enamorada de Chris Brown a pesar de todos aquellos golpes y amenazas de muerte.

"Hemos vuelto a construir la confianza de nuevo, y esto quiere decir... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a poder cambiar. No es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado", opinó la cantante de Barbados, a pesar de que prácticamente todos sus seguidores le hicieron un "Amiga, date cuenta" después de la publicación de las fotografías de la paliza.

"Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente le quiero. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy tranquila si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo", contó Rihanna.

Y esto se debe a que recientemente ambos coincidieron en una fiesta que organizó un amigo en común en St. Tropez, en Francia. Y para ella verle es volver a sentir cosas especiales, como esas pasiones adolescentes que nunca se terminan de apagar.

Esto hizo que Oprah Winfrey, algo anonadada por las revelaciones, le preguntase a la autora de éxitos como Umbrella, Work o Bitch Better Have My Money si hay alguna posibilidad de que vuelvan juntos. Rihanna no confirmó (pero tampoco negó) esta posibilidad, pero reconoció que le alegra haber mantenido el contacto con su agresor.

"Él ahora tiene una relación y yo estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que no tiene la orden de restricción [que le interpusieron precisamente por la paliza que le propinó]. Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil. No lo es aún", respondió finalmente.

Aunque el asunto es aún recordado, en la noche de los Grammy de 2009 el rapero golpeó reiteradamente a la artista en el coche, asunto del que quiso hablar años más tarde en su propio documental, Chris Brown: Welcome To My Life, estrenado en 2017.

Les dejo la foto de Rihanna después de ser golpeada por Chris Brown para que NUNCA se olviden que si lo defienden a el o a los machitos de sus amigos Justin Bieber y j balvin también están defendiendo ESTO.

Pegarle a una mujer no es un "error" es un delito, tomenselo en serio xfa pic.twitter.com/3UrbghX3RD — mar (@beproudmom) May 4, 2019

"Me odié. Después de lo ocurrido lo intenté todo. Pero para ella daba igual, ya no confiaba en mí. Desde ese momento no hicimos más que pelearnos: teníamos tanto discusiones verbales como peleas físicas. Por ambas partes. Esta es la primera vez que puedo decir algo sobre este asunto", confesó.

"Todavía la quiero, pero tengo que ser honesto: no parábamos de pelearnos, nos pegábamos, ella me golpeaba y yo a ella... Nunca estuvimos bien. Llegados a un punto incluso hablamos del tema para preguntarnos qué mierda nos estaba pasando", fueron sus palabras.

Sin embargo, desde que cortaran el historial de Chris Brown incluye una supuesta violación (mujer a la que él ha denunciado por calumnia) y varias denuncias por agresiones.