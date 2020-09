El PP en Diputación ve "incongruente" a Entrena por su apoyo al decreto de remanentes

Según ha indicado el PP en una nota de prensa, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE quería "robar" los ahorros de los ayuntamientos y "someter" a los alcaldes a un "chantaje" para poder gastar y gestionar el superávit de sus consistorios.

La portavoz del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha considerado que José Entrena ha escenificado esta semana en el Senado su "sumisión" ante Pedro Sánchez y su "complicidad" en el intento del PSOE de "robar los ahorros de los ayuntamientos granadinos", y lo ha hecho, a su parecer, "mintiendo sobre su gestión" en la institución provincial, que "vende como ejemplar, cuando es pésima y lleva años paralizada".

"No entendemos cómo José Entrena es capaz de irse a Madrid a vender la no exclusión financiera de los ayuntamientos cuando él en la provincia de Granada, como presidente de la Diputación, no está haciendo nada para evitarlo", ha afirmado Hernández.

Así, ha hecho referencia a que Entrena "no está tomando medidas contundentes" para evitar la despoblación, mientras los pueblos de interior siguen perdiendo habitantes; y a que "no está haciendo nada para ayudar a los alcaldes en la lucha contra el Covid-19" o la puesta en marcha de proyectos que generen empleo.

"Es irónico que, bajo el paraguas del PSOE, hable de exclusión financiera o de evitar que se aísle financieramente a los municipios granadinos, cuando estaba dispuesto a plegarse a los dictados de Pedro Sánchez y ceder al chantaje por el que los alcaldes y presidentes de las diputaciones tendrían que entregar los ahorros de sus administraciones y someterse a las condiciones del Gobierno central socialista para gestionar sus inversiones", ha expuesto la diputada popular.

Igualmente, ha pedido a Entrena que deje de poner a la Diputación de Granada en el "disparadero del ridículo nacional" y "se ponga a trabajar por nuestra provincia y atienda a los pueblos", incidiendo en que "más allá de la exclusión financiera, Granada exige medidas concretas contra la despoblación que atraigan a los ciudadanos a quedarse en los pueblos, no a marcharse porque no tienen servicios, oportunidades de trabajo u opciones para sus hijos".