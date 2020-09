L'alumnat d'Infantil inicia el curs en el nou edifici del col·legi Ciutat de Cremona d'Alaquàs

L'alcalde, Toni Saura, juntament amb els regidors Fran Evangelista, Sebastián Ruíz i Elena Solís, han assistit a aquest inici de curs "tan esperat per aquesta comunitat educativa" i ha felicitat tant a l'equip de professorat com a les famílies i alumnat per aquesta nova etapa que s'inicia a les noves instal·lacions.

Hui s'han iniciat les classes en el nou edifici 6 aules d'infantil: 18 alumnes de 2 anys i 71 alumnes de 3, 4 i 5 anys. La resta de l'alumnat, el cicle de Primària, està previst que s'incorpore durant els primers mesos de l'any pròxim, una vegada finalitzen les obres del col·legi.

Per a garantir un accés segur en el centre, l'Ajuntament d'Alaquàs ha condicionat un pas per a vianants amb accés directe a les aules d'infantil del nou col·legi. A més, s'han realitzat diferents treballs de reparació de paviment en l'entorn immediat i s'ha realitzat també una exhaustiva revisió i posada a punt de semàfors, pintura vial i senyalística vertical.

S'han col·locat igualment tanques de formigó de tipus New Jersey amb l'objectiu de crear un accés segur en el centre i un espai segur per a l'entrada i eixida de l'alumnat i les famílies. La urbanització de tota la vorera així com dels dos accessos al centre educatiu es realitzarà una vegada finalitzen les obres de tot l'edifici i es retire la tanca perimetral de protecció actual.

El nou col·legi es troba situat en l'avinguda Camí Vell de Torrent, en un solar cedit per l'Ajuntament d'Alaquàs a la Conselleria d'Educació. Es tracta d'una reivindicació històrica que va nàixer fa ara 11 anys i va arribar a tindre més de 500 alumnes", recorda el consistori.

Per aquest centre situat en aules prefabricades des dels seus inicis han passat fins i tot dos generacions d'alumnes que han completat tots els seus estudis. Les condicions d'estudi en aquestes aules han provocat durant tot aquest temps diverses accions per a denunciar la situació que es patia, principalment en dies de pluja i vent.

"Era una reivindicació justa i històrica per als servicis educatius i públics d'Alaquàs que ara ja comença a ser una realitat", celebren des de la corporació municipal.