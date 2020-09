Grup Caixamar i Haya Real Estate posen a la venda 257 vivendes a València per menys de 75.000 euros

L'oferta comercial, que es mantindrà fins al pròxim 31 d'octubre, abasta vivendes, garatges i trasters, locals comercials, oficines i naus industrials.

La major part de la campanya comercial se centra a la Comunitat Valenciana amb més de 1.700 immobles i Andalusia amb prop de 1.000, a les quals segueix Múrcia amb 600 actius.

OFERTA D'IMMOBLES A LA COMUNITAT VALENCIANA

L'oferta d'immobles a la Comunitat Valenciana es concentra en les províncies de València i Castelló, amb 969 i 548 unitats rebaixades, respectivament, mentre Alacant disposa de més de 209 immobles amb descompte.

En la província de València, on s'inclouen 257 actius que costen menys de 75.000 euros, destaquen dos pisos a Sagunt de 2 dormitoris, un bany i terrassa per 75.100 euros, en primera línia de platja. També una casa de poble a Bellreguard de tres plantes, amb tres dormitoris i tres banys per 32.900 euros.

En la província de Castelló, a Benassal es poden trobar dos dúplex de tres dormitoris i tres banys per 53.500 euros i un pis de tres habitacions, un bany i un lavabo per 44.400 euros. A Torreblanca, el Residencial Sant Antoni, amb pisos de 2 i 3 dormitoris, amb plaça de garatge i traster inclosos en el preu, que durant la campanya poden adquirir-se entre 51.200 i 84.100 euros. I a Xóvar, pis per a una o dos persones des de 20.900 euros amb un dormitori, un bany i saló cuina diàfana.

Ja en la província d'Alacant, la campanya inclou un pis en el municipi de Relleu, d'un dormitori, un bany i cuina americana per 54.200 euros. I a Teulada, prop de Xàbia i Moraira, s'ofereix un xalet adossat de tres dormitoris i tres banys per 138.000 euros i un pis de tres habitacions, dos banys i terrassa per 90.400 euros.

COM SOL·LICITAR UNA VISITA AlS IMMOBLES

Les pàgines web del Grup Cooperatiu Caixamar i Haya Real Estate disposen d'informació sobre les característiques bàsiques de tots els immobles de la campanya: fotos, ubicació, metres quadrats, preu, etc.

Qualsevol persona interessada pot sol·licitar informació addicional o requerir una visita als immobles en qualsevol sucursal del Grup Cooperatiu Caixamar; des de la pròpia web; a través del telèfon 901 11 77 88; o en les oficines de Haya Real Estate.