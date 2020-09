El projecte Impuls@ de Creu Roja crea 20 noves microempreses i consolida altres 47 iniciatives

Impuls@, que compta amb el finançament de la Direcció general d'Inclusió i Ajuda Humanitària (Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions) i del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha donat suport enguany a 180 projectes empresarials, dels quals ja han sorgit 64 noves empreses en tota Espanya. Però, a més, s'ha contribuït a la consolidació de 160 empreses durant aquest període.

A aquesta tasca de suport a la creació i consolidació de projectes empresarials, Creu Roja ha dedicat un total de 125.000€ en microcrèdits en la província de València.

També ha potenciat l'activitat d'orientació i formació per mitjà de cursos de formació, 'webinar' i altres iniciatives, centrats en màrqueting digital i en suport a l'adaptació i re-orientació dels negocis.

A més el Pla Creu Roja Respon, que contempla mesures per a reduir l'impacte de la COVID-19 també en matèria d'ocupació atenent persones per mitjà d'informació i orientació laboral, ha actuat durant els primers mesos de la crisi sanitària amb més de 1.760 persones en la província de València, i està previst arribar a altres 1.330 persones a la fi de 2020.

Per a fer front a la greu situació de crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia, Creu Roja Espanyola va llançar el passat mes de març, quan va decretar-se l'estat d'alarma, un "ambiciós" pla de resposta que el seu objectiu inicial era atendre les persones vulnerables davant el virus.

El pla Respon està sent la major operació de la història de Creu Roja, quant a mobilització de recursos, capacitats i persones i la intenció és que seguisca fins a desembre.

Específicament, en l'àmbit de Suport a l'Autoocupació i Microcrèdits, durant aquest temps de pandèmia, ha reforçat i adaptat la seua activitat per a recolzar a les persones autònomes amb micro negocis i continuar acompanyant les persones emprenedores a continuar amb els seus negocis.

Mitjançant aquest projecte, s'han assessorat i donat suport a persones autònomes, facilitant la continuïtat dels seus negocis. L'assessorament ha estat centrat en la sol·licitud i gestió de les diferents mesures excepcionals en suport a persones autònomes, en mediació per a recolzar-les en la consecució d'ajudes i nou finançament, en assessorament específic per a re-orientar els seus negocis i en activitats d'orientació i formació per a re-emprendre els seus negocis adaptats als nous escenaris econòmics.