Una comisión Ayuntamiento-Sanidad analizará en València las pruebas en aguas residuales para frenar casos

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, tras la reunión que junto al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha mantenido con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para tratar asuntos relacionados con la pandemia en València.

Igualmente, ha destacado que en esta cita la responsable autonómica le ha trasladado que el criterio para la realización de pruebas PCR para detectar positivos es hacerlas "cuando sea necesario" y no de forma masiva y ha subrayado que comparte ese criterio atendiendo a lo dicho por "las autoridades sanitarias".

El primer edil, que ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido después del encuentro con Barceló para presentar el programa municipal 'Reviure' de reforma y alquiler de vivienda vacía en la ciudad, ha afirmado que "la reunión ha ido muy bien" y que se ha constatado que la administración local y la autonómica van "en paralelo" respecto a las medida y actuaciones frente a la Covid-19.

Joan Ribó ha comentado en la entrevista con Ana Barceló se ha hablado también del inicio del curso escolar y de la realización de pruebas PCR para detectar casos de coronavirus. El alcalde ha explicado que ha trasladado a la consellera la disposición del consistorio a "ayudar" y "colaborar en cualquier cosa" en la lucha contra la pandemia.

Ribó ha detallado también que en la reunión se ha tratado la decisión de sanidad de prorrogar las medidas decretadas en València para frenar la Covid-19, especialmente, las referidas a la limitación de aforo en las reuniones entre personas, a un máximo de 10, y los accesos a los centros de personas mayores.

"MEDIDAS RAZONABLES"

El responsable municipal ha asegurado que le parece "totalmente razonable" la resolución de mantener esas restricciones y la ha apoyado por ser también "medidas razonables" en este momento.

"La ciudad de València tiene una situación complicada desde el punto de vista de la pandemia. Tiene 800.000 habitantes, barrios con una densidad poblacional de las más elevadas de Europa y un cinturón metropolitano con 1,5 millones de habitantes con un nivel elevado de movilidad. Es necesario tomar medidas", ha manifestado Ribó.

De este modo, ha valorado que además de las restricciones citadas, se haya acordado con la Conselleria de Sanidad "crear una comisión mixta de seguimiento de los análisis de aguas residuales" que se están haciendo en la ciudad para detectar la presencia de Covid-19 y delimitar su incidencia por barrios.

Joan Ribó ha expuesto que esta comisión, formada por representantes del Ayuntamiento a través de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua y de Sanidad, analizará "conjuntamente" esas pruebas y resultados "por distritos postales". "Estos análisis nos pueden ayudar a prever, unos días al menos al menos" los casos positivos que se puedan dar, ha afirmado.

Por lo que respecta al inicio el curso escolar, el alcalde ha explicado que tras cambiar impresiones con la consellera se ha visto que estaban "de acuerdo en que se está realizando normalmente y de forma positiva". No obstante, ha resaltado que les preocupan "los niños cuando salen del colegio", ya no están en los grupos burbuja habilitados en los centros escolares, "se juntan" con otros menores y esos grupos "vuelan".

Joan Ribó ha agregado que el consistorio y la conselleria se han mostrado "de acuerdo en hacer recomendaciones a los padres" para que las medidas que se adoptan dentro de los colegios puedan ser efectivas y no se eliminen al salir de ellos.

PCR "CUANDO HAGA FALTA"

El primer edil ha destacado, igualmente, que ha preguntado a Ana Barceló por la conveniencia o no de hacer PCR de forma generalizada, teniendo en cuenta la petición "de la oposición" en el Ayuntamiento para que se lleven a cabo estas pruebas. "Le he preguntado si han cambiado las normas sobre las PRC y ha sido interesante lo que me ha comentado: las PRC se tiene que hacer cuando haga falta" porque son "una foto fija" del momento en el que se realizan, ha aseverado Ribó.

Tras ello, el responsable municipal ha subrayado su voluntad de "transmitir el mismo mensaje que ha manifestado la conselleria" a este respecto y ha apuntado que para las PCR "hay un protocolo" y que estas "se harán cuando haga falta y no para hacernos fotos".

"Las PRC deben hacer cuando una persona puede estar contagiada, tiene síntomas o es una persona con una serie de problemas. Cuando digan las autoridades sanitarias", ha agregado Joan Ribó.

Así, ha avanzado que cuando en València se haga el pleno extraordinario que ha pedido el POP para reclamar estas pruebas generalizada dirá "lo mismo". "Ya lo adelanto. Diremos lo mismo que dicen las autoridades sanitarias, ni más ni menos", ha expuesto.

Preguntado por si se plantean confinamientos por barrios, Ribó ha dicho que no y ha apuntado que los casos en estos "oscilan semanalmente".