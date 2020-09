CSIF insta Sanitat a coordinar els laboratoris dels departaments de salut per a evitar retards en els PCR

Aquesta proposta l'ha traslladada el sindicat en una reunió amb Conselleria, igual que li ha insistit en la figura d'infermer escolar, segons ha explicat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) en un comunicat.

Sobre aquest tema, ha destacat que una coordinació adequada entre departaments permetria derivar les mostres immediatament en cas de necessitat i obtindre els resultats de les proves en un termini màxim de 48 hores, de manera que no s'allarguen per saturació o per altres qüestions.

D'aquesta forma s'evitaria fets com "el retard de cinc dies en els resultats que van provocar el tancament de la localitat de Benigànim". A més, el sindicat ha insistit que l'usuari ha de disposar del resultat al més prompte possible, és igual el departament de salut al qual pertanga, per al que ha d'existir la coordinació "adequada".

INFERMERIA ESCOLAR

D'altra banda, ha subratllat la necessitat d'activar la figura de la infermeria escolar i en eixe sentit ha lamentat que l'Administració porte anys "desoint aquesta reivindicació i que ho haja fet fins i tot en la situació actual de pandèmia".

CSIF recalca que "és fonamental que cada centre escolar compte amb un professional d'infermeria que ho atenga" ja que a més del risc que implica no disposar d'un especialista, eixa absència també contribueix a "col·lapsar els centres de salut, que viuen uns mesos especialment complicats, ja que davant qualsevol contratemps les famílies porten els xiquets perquè reben atenció sanitària, quan podrien tindre-la en el mateix col·legi o institut".