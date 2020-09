Calero pide a los convocantes de manifestación el 9 d'Octubre que las retiren para evitar nuevos brotes

Por el momento, se han comunicado dos manifestaciones para esa fecha -una por parte del partido Avant y otra de la Asociación Regne de Valencia, Gais i Lesbianes (RVGL)- aunque la cifra podría crecer, dado que hay margen para comunicar ante Delegación del Gobierno hasta diez días antes, ha precisado Calero, tras reunirse con el concejal de Protección Ciudadana de València, Aarón Cano.

La delegada ha querido advertir que "estamos en momentos muy críticos y no son momentos de manifestaciones ni de concentraciones grandes en la ciudad". La delegada ha explicado que aunque manifestarse es un derecho constitucional, "en estos momentos tan críticos dependemos de la responsabilidad individual"

"Nos piden cosas sencillas las '3M' -manos (lavado), metros (distancia social) y mascarilla- pero "en una manifestación donde se supone que va haber muchas personas es muy difícil controlar eso y no podemos estar haciendo actuaciones que puedan provocar nuevos brotes", ha alertado.

Según Calero, "tendremos que aprender a convivir con este virus mientras no haya vacuna o tratamiento específico, pero aprender a convivir es aprender a cuidarnos y para cuidarnos no podemos estar en manifestaciones ni estar en sitios donde haya mucha masificación de personas", ha insistido.

Ante esta situación, la delegada ha reiterado su "llamamiento a las personas que han convocado la manifestación, para que se lo piensen y, si puede ser, que retiren la petición de manifestación". En su opinión, sería "lo más sensato" en estos tiempos de pandemia.

Precisamente a finales de este mes de septiembre la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana convocará la Junta de Seguridad para abordar los actos del 9 d'Octubre,

Calero ha garantizado que mantendrá con el Ayuntamiento de València una "coordinación estrecha" tanto en lo que se refiere a la celebración de esta efeméride como "en todos los temas de seguridad", ya sea en tiempos de Covid o no. Para la delegada, "si no hay seguridad, no hay libertad y si no hay libertad todo se tambalea".

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha avanzado que se va a retomar la comisión técnica de protección ciudadana para abordar las situaciones en la ciudad de València.

En lo que a la Caovid-19 se refiere, el edil ha apelado a la "conciencia de la gente para que sepa que la menor vida social es un elemento que para la trasmisión del coronavirus" y ha anunciado que están preparando campañas de sensibilización en este sentido dirigidas a todos los sectores de la sociedad.

En este punto ha querido dejar claro que las campañas son para "toda" la población, dado que cree que se ha puesto el foco en los jóvenes cuando ellos no son el problema.

La mayoría de contagios, ha apuntado Cano, se producen en el ámbito social que es "el hogar particular, donde se reúnen familiares y amigos y se contagian" pero "los propietarios de las viviendas no son los jóvenes. Los jóvenes lo que hacen, en todo caso, es replicar comportamientos que observan en sus padres y sus mayores", ha comentado. Por tanto, se trata de "un problema transversal de toda la sociedad que debemos de atajar", ha sentenciado.

Y es que según el concejal, el coronavirus "crece rápidamente como un tren de alta velocidad pero para frenarlo pasan muchas semanas, demasiadas", ha lamentado.