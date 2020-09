Canarias pide llevar a los migrantes a infraestructuras del Estado en las islas que no están ocupadas

Así lo ha asegurando durante unas declaraciones a los medios tras presidir la sesión inaugural del Foro Canario de Inmigración, que contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera, y la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns Vázquez, de forma presencial; y el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y representantes locales, insulares, del Estado, colectivos y asociaciones, de forma telemática.

"La primera solución es que los espacios de titularidad pública que no están siendo ocupados se ocupen con urgencia y la segunda es que estar personas no vienen a Canarias para quedarse, lo que quieren es seguir su tránsito hacia Europa", observó al tiempo que hizo especial hincapié en que la UE no puede "cerrar la puerta" a esta realidad.

(Habrá ampliación)