Woojin, exmiembro del grupo de K-Pop Stray Kids, acusado de acoso sexual

Saben no creo nada de lo que dicen de woojin nesecito pruebas por qué no lo pueden llegar y acusarlo y menos si no es verdad además se dicen que lo apoyan y ahora que pasó no lo están apoyando a la tipa que dice ser la “víctima”y hasta capas que miente pero ustedes van y le creen pic.twitter.com/BcIHuTWkyC