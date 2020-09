Cultura.- Maria del Mar Bonet: "Per a mi la cultura és tan important com el pa de cada dia"

20M EP

La cantant Maria del Mar Bonet assegura que per a ella la cultura "és tan important com el pa de cada dia", per la qual cosa creu necessari continuar conreant-la en un món com l'actual, marcat per la crisi sanitària del coronavirus i que, segons afirma, s'ha transformat. "El món ha canviat i potser siga el moment que canviem nosaltres també".