Bonig adverteix Puig que per a salvar empreses cal salvar les persones, i li demana que gestione millor la sanitat

La dirigent 'popular' ha respost així el cap del Consell, qui aquest dilluns, amb motiu d'un esmorzar amb els presidents i vicepresidents de la CEV, va garantir que el seu objectiu en aquest periode inicial del curs polític és "sens dubte salvar empreses i llocs de treball i per a això és fonamental el treball conjunt entre la Generalitat i la CEV".

Bonig ha realitzat aquestes declaracions a Castelló després de reunir-se amb el president del PP de la província de Castelló, Miguel Barrachina, per a analitzar l'actualitat en matèria d'educació i sanitat.

La presidenta del PPCV ha subratllat que "sense una bona gestió sanitària, el caos econòmic està garantit", i ha instat Puig: "salve empreses, però salve la vida de la gent".

Bonig ha recordat que el PP traslladarà als ajuntaments 'populars' el recurs contenciós-administratiu que presentarà l'ajuntament de Torrevella (Alacant) contra la decisió de la Conselleria de Sanitat de denegar la realització de proves PCR a tot el personal educatiu "perquè els que vullguen realitzar els test i reben la prohibició de la Conselleria de Sanitat puguen interposar el recurs".

BATALLA JUDICIAL

"El PP dona la batalla judicial perquè no ens deixen una altra", ha apuntat Bonig, qui ha assenyalat que porta mesos oferint-se a Puig per responsabilitat "perquè la situació que presenta la Comunitat Valenciana requeria d'altura de mires". "Ho he intentat tot i no he rebut gens del president de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa l'única via és recórrer al Contenciós i que decidisquen els jutges", ha afegit.