Los alfareños han aceptado "bien" el confinamiento "porque alguna medida había que tomar" contra el brote

El Gobierno de La Rioja decidió ayer por la tarde restringir durante siete días la movilidad en Alfaro para interrumpir la transmisión del coronavirus, una medida que ha entrado hoy mismo en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Con 264 casos activos, el municipio concentra aproximadamente un 27,5 por ciento del total de casos activos de COVID-19 que hay actualmente en La Rioja, tras haberse detectado 233 nuevos positivos en la Campaña de Cribado Perimetral realizada la semana pasada en la localidad.

La principal medida acordada hace referencia a la restricción de movimientos de entrada y salida de personas de Alfaro, salvo en los desplazamientos debidamente justificados, como causas laborales o profesionales, cuidado de personas vulnerables, asistencia a centros sanitarios o de enseñanza obligatoria u otros motivos de fuerza mayor, además del retorno al lugar de residencia habitual.

Como ha afirmado Jiménez, con estos datos, "la población estaba esperando en cierta medida la resolución porque no conseguíamos aplanar la curva". Ha recordado que "el fin de semana pasado ya hubo un confinamiento voluntario", algunos aislados por positivos, otros por temor a contagiarse, "pero no ha sido suficiente".

Con todo, en palabras del primer edil alfaremos, "la gente lo ha aceptado bien, todo el mundo entienda que había que tomar alguna medida para salir de esta situación cuanto antes todos juntos". En este sentido, Jiménez ha hecho un doble llamamiento a la ciudadanía, por un lado, "para que todo el mundo tenga tranquilidad, porque se están tomando las medidas necesarias para controlar este dichoso virus".

Y, en segundo lugar, "un llamamiento también a la responsabilidad, a la individual y a la ciudadana, colectiva, de todos, para guardar las medidas que siempre decimos, llevar las mascarillas, el lavado de manos y respetar la distancia". "Todo esto es fundamental para intentar que no haya más contagios en Alfaro", ha recalcado el primer edil de la localidad.

Haciendo historia de la evolución de la COVID-19 en Alfaro, Julián Jiménez ha reconocido que, en un primer momento, "a principios de agosto, teníamos mucho temor con el tema de los temporeros, porque vienen aquí muchos a la recogida de la fruta y de la uva, a que pudiese surgir el brote de ahí".

"Pero la verdad -ha recalcado- es que solamente ha habido un positivo entre los temporeros", un positivo "que se ha controlado bien, se aisló a las personas que ha habido que aislar y no ha habido ningún problema más".

Para buscar una razón al brote, según el alcalde, hay que ir hasta el pasado 14 de agosto "cuando empezaban teóricamente las fiestas de Alfaro, lo que muchos ayuntamientos estamos llamando las 'no fiestas'". Un término que, reflexiona, "quizá no ha sido el más apropiado, nombrarlas parece que da lugar a celebrar algo".

"Y desde ahí es cuando han surgido los problemas", ha afirmado Jiménez, que incide en que "ha habido un poco culpa de todos" y que, "así como cuando había pocos casos de virus el mérito era de todos, ahora no se debe criminalizar solamente a los jóvenes de que esto haya ido en aumento".

"Todos hemos pasado momentos en las 'no fiestas' en las que nos hemos pasado. Todos hemos estado almorzando, en vermús o cenando, y todos en algun momento, mayores y jóvenes, habremos cometido algo irregular. Yo siempre en todos los bandos y comparecencias, decía las tres m: mascarilla, manos y metro y medio de distancia, además de la no concentración de personas, pero no ha sido posible y de ahí es de donde ha surgido el problema", ha afirmado.

Por ello, ha recordado que "la semana pasada se hicieron tests masivos a la población, hemos sido el único municipio de La Rioja donde se han hecho tantas pruebas, llegamos a 5.000 test en un fin de semana, más los que se estaban haciendo en el centro de salud". "El 60-65% se han hecho test, y ahora una vez vistos los resultados, el Gobierno de La Rioja ha tomado esta decisión del confinamiento", ha explicado.

En esta línea, con los resultados en la mano, Jiménez ha apuntado que "no conseguíamos aplanar la curva del virus, y había que tomar una decisión", una medida que no ve "tan grave como pasamos en marzo, abril y mayo, en aquellos meses fue el confinamiento mucho más duro, ahora los comercios van a poder abrir y los bares en el interior no pero en las terrazas sí se va a poder servir".

Se limitan, eso sí, los aforos de acontecimientos familiares a 10 personas, y el culto. Como ejemplo de esta última situación ha puesto que "hoy es el día de la patrona de Alfaro y todas las actividades religiosas se han suspendido, porque la Virgen del Burgo es una celebración muy querida aquí, y había que eliminar la posibilidad de concentraciones de personas".

En definitiva, que, a juicio de Julián Jiménez, la situación en Alfaro se debe "a la confluencia de todo, pero sobre todo las 'no fiestas'", si bien ha resaltado que "la medida contempla no cerrar económicamente todo, porque hay que mantener un equilibrio entre mantener la salud por encima de todo, pero tampoco cerrar toda la economía al completo".

Se va a poder salir o entrar de la localidad, eso sí, "por temas de trabajo como ir a la industria o los agricultores para realizar sus actividades; por ir al Hospital en la vecina Calahorra o por temas relacionados con la enseñanza, así que lo económico no se va a paralizar prácticamente nada".

Jiménez finaliza recordando que "el confinamiento va a durar siete días, con posibilidad de ampliarlo a otros siete más si no conseguimos bajar la curva de contagios". "Esperemos que todos los ciudadanos respondan a las medidas sanitarias que nos han impuesto y que el fin de semana próximo podamos contar que ya todo se abre con normalidad", acaba deseando el alcalde de Alfaro.