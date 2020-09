Ricky Martin presume orgulloso en Instagram sobre cuánto ha crecido su hijo Matteo

Ricky Martin no puede estar estos días más feliz. No ya solo porque haya celebrado el cumpleaños de su pareja, el artista Jwan Josef, con una hermosa felicitación, sino porque, durante esos momentos en las playas de California se ha dado cuenta de cuánto ha crecido uno de sus hijos y eso, para un padre, es todo un orgullo.

Se trata de Valentino, uno de los primogénitos del cantante de 48 años (a todos los ha tenido mediante madre de alquiler) junto a Matteo, al que ha fotografiado sosteniendo su tabla de surf en unas jornadas en las que han pasado relajándose en el final del estío en las costas de Malibú.

A sus 12 años el joven practica varios deportes y su orgulloso padre ha querido festejarlo con una instantánea que ya acumula más de 200.000 likes en su red social (actualmente el intérprete de Livin' la vida loca o La mordidita tiene cerca de 15 millones de fans).

"No baby no more", es el título que le ha puesto a la imagen, tomada durante uno de los atardeceres que han disfrutado los seis (él, su esposo, sus dos hijos mayores y los pequeños, Renn y Lucía) y en el que Tino, como le llama cariñosamente su familia, acaba de terminar su instrucción junto a su entrenador personal Aleksandre Pevec.

La publicación del boricua pronto se llenó de comentarios enviándole palabras de cariño tanto a él como a su hijo. "En cualquier momento te alcanza en altura", "Está grandísimo, muchas bendiciones" o "Qué bellos están y qué rápido crecen", hubo de leer.

No se puede negar que ahora mismo el artista puertorriqueño, que está promocionando su nuevo disco, Pausa, está viviendo un momento dulce pero a su vez contemplativo, como se demuestra en otra de las publicaciones de este fin de semana, en la que se congratula con los ruidos de la orilla o viendo la silueta de sus infantes entrando al mar.

No por nada recientemente en una entrevista con la revista Out, el cantante no cerró la puerta a seguir ampliando el clan, posiblemente recurriendo nuevamente a un vientre de alquiler, aunque podría ser que en esta ocasión se decantara por la adopción.

"Hay momentos en los que quiero diez más, y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: ‘Está bien, tal vez estemos bien los seis'", bromeó Martin, quien a primeros de julio posó con toda la familia al completo por primera vez desde el nacimiento de Renn.