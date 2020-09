Cristina Gallego debuta en 'El intermedio' y Wyoming califica su fichaje como "brillante, nuestro Fran Rivera"

Con la recién inaugurada temporada, El intermedio contó este lunes con una cara nueva en el programa, la actriz Cristina Gallego, a la que calificó Wyoming como "un fichaje brillante, es nuestro Fran Rivera, no es periodista, pero da color al programa".

Gallego comenzó su sección demostrando su admiración por su jefe: "Te admiro muchísimo, eres el mejor, no hay nadie como tú, de verdad. Lo que tú has conseguido, no lo ha hecho nadie en este país".

Pero decidió dejar de regalarle los oídos y afirmó: "¿Qué otro cómico está a tu altura y puede decir que con 65 años, y cuando ya nadie da un duro por él, puede seguir trabajando con un discurso progre y trasnochado, haciendo los mismo chistes fáciles noche tras noche?".

🔴 Cristina Gallego se incorpora al equipo del programa haciéndole la pelota a Wyoming con ironía. En su primer día, tiene un mensaje importante que dar: "¡Ángel Gabilondo ha desaparecido, se ha evaporado!". ▶ #elintermediohttps://t.co/ZONe1dZHQtpic.twitter.com/CPJprekyV4 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 7, 2020

Wyoming cambió el gesto con los comentarios de su nueva colaboradora: "Embaucas a unos miles de espectadores ingenuos que creen que lo que dices es inteligente, sin reparar que, simplemente, lees lo que tus trabajadores, mal pagados, te escriben al mismo tiempo que te odian en secreto. ¡Nadie!", exclamó la actriz.

"Llevas solo un día, pero eres igual de cariñosa que el resto...", contestó el presentador antes de dar paso al tema que abordaron en la sección, la 'desaparición' de Ángel Gabilondo, el líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.