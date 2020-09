Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Soy pija, pero también pelo conejos"

Después de dos meses de descanso y mucho deporte veraniego, Pablo Motos volvió a pronunciar su famosa frase antes de recibir a un nuevo invitado: "Hoy viene a divertirse a El hormiguero...". Y la primera invitada fue la hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó.

La futura Marquesa de Griñón también será tertuliana, junto a Nuria Roca y Juan del Val, en la temporada 15 del programa de Antena 3, pero antes de comenzar su trabajo en el espacio de Motos este jueves, fue la madrina de la primera entrega de este año este lunes.

"Estoy que no me lo puedo creer, súper contenta. Había venido aquí como invitada, pero que me hayáis ofrecido ser colaboradora...", afirmó emocionada Falcó nada más sentarse en la mesa del programa.

El presentador comentó que "vas a poder decir lo que te dé la gana ya que, en directo, nada tiene remedio, pero es verdad que lo que digas, se lo comen". Motos quiso saber "cómo ha cambiado la percepción que tiene la gente de ti desde MasterChef".

Hoy ha venido a divertirse nuestra primera invitada de la temporada y nueva colaboradora... ¡@Tamara_Falco_! #TamaraFalcóEHpic.twitter.com/glYYfKMFKR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2020

La madrileña contestó que "a partir de que me vieran pelar conejos, todo el mundo pensó: Algo le pasa a esta niña que no habíamos ubicado. Y aquí estoy. Gracias". Tras las risas de Motos, el presentador quiso saber era "muy difícil pelar un conejo".

"No, tampoco tenía tanta complicación, pero me vino fenomenal", admitió Falcó. El valenciano quiso destacar que "la gente puede pensar que eres un poco pija...", a lo que ella contestó que "si, pero no descarto que sea pija, pero pelo conejos", arrancando las carcajadas de todos los presentes en el plató de El hormiguero.

La invitada también comentó que todavía no es Marquesa de Griñón porque "los documentos los tiene que firmar el Rey"; que en su casa todas las navidades "hay una pirámide de Ferrero Rocher, pero no está Ambrosio"; que lo que contó su madre Isabel Preysler cuando estuvo en el programa sobre que se iba a hacer monja "es un pufo"; o que Mario Vargas Llosa tiene móvil "desde que sale con mi madre".