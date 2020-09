Los grandes felinos del planeta

9

El serval (Leptailurus serval, en ocasiones llamado Felis serval) es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es un felino de tamaño medio a pequeño (80 cm de longitud más la cola), fino, estilizado, de cola no muy larga, cabeza pequeña en relación al resto del cuerpo y orejas grandes. Destacan sus largas patas, que le permiten ver mejor en las praderas de hierbas altas donde vive más frecuentemente, y su pelaje amarillento con motas negras. Son buenos corredores y aunque no suelen subirse a los árboles, pueden escalar bastante bien. En las zonas boscosas, sobre todo en las montañas, no son infrecuentes los individuos melánicos.